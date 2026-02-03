1730 KM Menzilli Araba Tanıtıldı! Düşük Yakıt Tüketimi ve Dahası

Geely'nin yeni şarj edilebilir hibrit arabası Galaxy M7 tanıtıldı. Yeni otomobil, M9'dan sonra M serisinin ikinci üyesi oldu. Özellikle uzun menzil ve düşük yakıt tüketimi ile dikkatleri üzerine çeken bu otomobil, tasarım tarafında Geely'nin bir diğer arabası olan Atlas (Boyue L) ile önemli benzerlikler taşıyor.

Geely Galaxy M7 Özellikleri

Geely Galaxy M7, sadece elektrikle 225 kilometre menzil sunuyor. Depo tam dolu ve batarya birleştiğinde toplam menzil 1.730 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Bataryası tamamen boşaldığında dahi 100 kilometrede 3,35 litre yakıt tükettiğini belirtiliyor. Bu da onun geniş bir kullanıcı kitlesinin beklentilerini karşıladığını gösteriyor.

Yeni otomobil, 82 kW (110 beygir) maksimum güç üreten 1,5 litrelik motorla birlikte geliyor. Arabanın uzunluğu 4770 mm, genişliği 1950 mm, yüksekliği ise 1685 mm olarak açıklandı. Ön tekerlek ile arka tekerlek arasındaki mesafenin 2785 mm olduğu belirtildi. Geely'nin yeni aracı en fazla 180 km/sa hız yapabiliyor.

Siyah renkle birlikte tanıtılan aracın ön tarafında yer alan farlar, araca fütüristik bir görünüm kazandırırken geleneksel kapı kollarının ve boydan boya uzanan stop lambalarının tercih edildiğini görüyoruz. İç tarafa geçtiğimizde direksiyonun arkasında dev bir dokunmatik ekran ve gösterge paneli bulunuyor. Sürücüye daha yakın olması sayesinde araba sürerken daha az dikkat dağıtıcı olan bu ekran, estetik açıdan da bugünün standartlarını karşılıyor.

M7'de Geely'nin Aegis Golden Brick adını verdiği özel bir batarya teknolojisi bulunuyor. Marka, bu bataryanın sağlamlığını test etmek için geçtiğimiz yıl üzerinden 36 tonluk bir tankla geçmişti. Şirkete göre otomobilin bataryası, DC hızlı şarj desteği sayesinde daha hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor.