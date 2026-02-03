Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Arabalar: Togg, Tesla'yı Geçti!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte Türkiye'de 2026 yılının ocak ayında en çok elektrikli satılan arabalar belli oldu. BYD, geçtiğimiz ay zirvede konumlanmayı başardı. Listede ayrıca Togg, KG Mobility, Kia ve Mini dahil pek çok markanın otomobilleri de yer aldı.

Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Arabalar (Ocak 2026)

BYD Atto 2: 1.382 BYD Sealion 7: 1.217 adet Togg T10X: 1.090 adet Togg T10F: 939 adet KG Mobility Torres: 910 adet BYD Seal U: 596 adet Volvo EX30: 587 adet Tesla Model Y: 490 adet Mini Countryman: 324 adet BYD Seal: 283 adet

Kısa süre önce Türkiye'de en çok satılan otomobiller açıklanmıştı. Bu kez ise Türkiye'de en çok satılan elektrikli arabalar belli oldu. BYD Atto 2, geçtiğimiz ay 1.382 satış adedine ulaşarak zirvede konumlandı. Bu otomobili 1.217 satış adedi ile BYD Sealion 7 takip etti. En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X ise 1.090 satış adedi ile üçüncü sırada yer aldı.

Dördüncü sırada 939 satış adedi ile Togg T10F, beşinci sırada ise 910 satış adedi ile KG Mobility Torres bulunuyor. Yedinci sırada konumlanan Volvo EX30'un 587 satış adedinme ulaştığı açıklandı. Tesla Model Y 490 satış adedi ile sekizinci sırada, Mini Countryman ise 324 satış adeid ile dokuzuncu sırada konumlandı.

BYD, ocak ayında Türkiye'de en çok elektrikli araba satan marka oldu. Çin merkezli otomobil üreticisi BYD'nin geçtiğimiz ay 3 bin 864 adet elektrikli araba sattığı açıklandı. Togg ise ocak ayında 2 bin 29 adet elektrikli otomobil satarak listenin ikinci sırasında yer aldı. Bu markaları 910 satış adedi ile KG Mobility takip etti.

Geçtiğimiz ay 834 adet elektrikli otomobil satan Vovlo, listenin dördüncü sırasında yer aldı. Beşicni sırada 490 satış adedi ile Tesla, altıncı sırada ise 414 satışa dedi ile Hyundai bulunuyor. Yedinci sırada konumlanan Citroen'in ocak ayında 409 adet elektrikli araba sattığı açıklandı. Listede ayrıca Opel, Mini, Mercedes-Benz ve Ford dahil olmak üzere pek çok marka bulunuyor.