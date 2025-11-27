5 Kat Fazla Yolcu Aldı: Geely'den Bir Garip Dünya Rekoru!

Çinli otomobil markası Geely garip bir dünya rekoru ile gündeme geldi. Marka lüks minibüs modeli Galaxy V900'ün içerisine tam 42 kişi sığdırarak bir dünya rekoruna imza attı. Peki bu rekor tam olarak neyi temsil ediyor? Geely bu rekor denemesi ile ilginç bir pazarlama stratejisi mi planlıyor? İşte Geely Galaxy V900 teknik özellikleri ve detayları...

Geely'den Garip Rekor Denemesi: 8 Kişilik Minibüse 42 Kişi!

Guangzhou Otomobil Fuarı’nda sahneye çıkan Geely Galaxy V900, yalnızca tanıtımıyla değil hemen ardından gerçekleştirilen sıra dışı denemeyle de dikkatleri üzerine çekti. Normalde 6 veya 8 kişilik bir minibüs olarak tasarlanan araç Geely’nin organizasyonunda tam 42 kişiyi aynı anda içerisine alarak Guinness Dünya Rekoru’na girmeyi başardı.

Rekora katılanların tamamının profesyonel jimnastikçi olması bu denemenin performans ve denge gerektiren özel bir çalışma olduğunu gösteriyor. Bu ilginç denemenin amacı Galaxy V900’ün sınıfındaki en geniş iç hacimlerden birine sahip olduğunu kanıtlamak.

Geely, modelin 8.41 metrekare iç alan sunduğunu ve bu alanın yüzde 91.8 oranında verimli kullanıldığını belirtiyor. Marka bu rekorun yalnızca bir gösteri olmadığını aracın “gerçek hayatta geniş aileleri ve kalabalık yolcu gruplarını rahatça taşıyabileceğini” vurgulayan bir mesaj olduğunu söylüyor.

Geely Galaxy V900 Teknik Özellikleri

Motor: 1.5 litrelik hibrit güç ünitesi

Toplam Güç: 163 beygir

Batarya seçenekleri: 43.3 kWh ve 50 kWh

Elektrikli menzil: 165–200 km arası (versiyona göre değişiyor)

Uzunluk: 5.360 mm

Genişlik: 1.998 mm

Yükseklik: 1.940 mm

Aks mesafesi: 3.200 mm

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...