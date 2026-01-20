Tehlikeyi Önceden Tespit Eden Araba Tanıtıldı! 456 Beygir ve Dahası
Olası tehlike anlarında sürücülere büyük yardımı dokunan Geely Galaxy V900'ün tanıtımı gerçekleştirildi. İşte yeni aracın özellikleri ve fiyatı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Geely Galaxy V900 için 309.800 yuan (1 milyon 925 bin 660 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
- Yeni araba, güvenli bir sürüş deneyimi için 27 sensörle birlikte geliyor.
- Araç toplam 1.220 kilometre menzil sunuyor.
Geely'nin alt markası olan Galaxy'nin yeni üst segment aracı V900 tanıtıldı. Bununla beraber arabanın bütün özellikleri ve fiyatı açıklığa kavuştu. Aracın en dikkat çekici özellikleri arasında otonom sürüş teknolojisi yer alıyor. Geniş alan sunması sayesinde de oldukça keyifli bir yolculuk deneyimi sağlıyor.
Geely Galaxy V900 Özellikleri
Galaxy V900, bataryayı şarj etmek ve menzili uzatmak için 1,5 litrelik turbo beslemeli bir içten yanmalı motorla birlikte geliyor. Çift elektrikli motor ise tekerleklere doğrudan güç sağlıyor. Bu sistem, 340 kW (456 beygir) güç ve 523 Nm tork üretiyor. Bu performans verileri, aracın büyük yapısına rağmen çok hızlı kalkış yapmasına ve güçlü bir çekiş performansı elde etmesine olanak tanıyor.
CLTC standartlarına göre araç sadece elektrikle 260 kilometre yol yapabiliyor. Daha fazlası gerektiğinde ise menzil artırıcı sistem devreye giriyor. Bu sayede toplam menzil 1.220 kilometreye kadar ulaşıyor. Böylelikle hem günlük şehir içi kullanıma hem şehirler arası gibi uzun yolculuklara uygun bir seçenek hâline geliyor.
43,3 kWh ile 50 kWh arasında batarya seçekleri ile karşımıza çıkan modelin iç tarafında 15,4 inç ana kontrol ekranı ve 10,25 inç gösterge paneli bulunuyor. Isıtma, havalandırma, masaj ve çok daha fazlasını içeren SPA koltuklarla gelen otomobil, eksi altı ile 50 derece arasında ayarlanabilen 9,1 litrelik buzdolabı içeriyor.
Geely'nin Qianli Haohan H5 destekli sürüş sistemi ile donatılan bu araba, LiDAR, 3 milimetrik dalga radarı, 11 HD kamera, 12 ultrasonik radar olmak üzere toplamda 27 sensör içeriyor. Bu, geniş bir görüş alanı sağlayarak sizin sürüş esnasında farkında olmadığınız tehlikeleri önceden fark etmenizi sağlıyor.
Geely Galaxy V900 Fiyatı
|Model
|Normal Fiyat
|Tanıtıma Özel İndirimli Fiyat
|Koltuk Seçeneği
|1180 AWD Pro
|309.800 yuan (1 milyon 925 bin 660 TL)
|269.800 yuan (1 milyon 677 bin 27 TL)
|7
|1220 AWD Max
|329.800 yuan (2 milyon 50 bin 678 TL)
|289.800 yuan (1 milyon 801 bin 961 TL)
|6-8
|Golden Sunshine (Collector Sürümü)
|369.800 yuan (2 milyon 299 bin 396 TL)
|329.800 yuan (2 milyon 50 bin 405 TL)
|6-8