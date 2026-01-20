Tehlikeyi Önceden Tespit Eden Araba Tanıtıldı! 456 Beygir ve Dahası

Geely'nin alt markası olan Galaxy'nin yeni üst segment aracı V900 tanıtıldı. Bununla beraber arabanın bütün özellikleri ve fiyatı açıklığa kavuştu. Aracın en dikkat çekici özellikleri arasında otonom sürüş teknolojisi yer alıyor. Geniş alan sunması sayesinde de oldukça keyifli bir yolculuk deneyimi sağlıyor.

Geely Galaxy V900 Özellikleri

Galaxy V900, bataryayı şarj etmek ve menzili uzatmak için 1,5 litrelik turbo beslemeli bir içten yanmalı motorla birlikte geliyor. Çift elektrikli motor ise tekerleklere doğrudan güç sağlıyor. Bu sistem, 340 kW (456 beygir) güç ve 523 Nm tork üretiyor. Bu performans verileri, aracın büyük yapısına rağmen çok hızlı kalkış yapmasına ve güçlü bir çekiş performansı elde etmesine olanak tanıyor.

CLTC standartlarına göre araç sadece elektrikle 260 kilometre yol yapabiliyor. Daha fazlası gerektiğinde ise menzil artırıcı sistem devreye giriyor. Bu sayede toplam menzil 1.220 kilometreye kadar ulaşıyor. Böylelikle hem günlük şehir içi kullanıma hem şehirler arası gibi uzun yolculuklara uygun bir seçenek hâline geliyor.

43,3 kWh ile 50 kWh arasında batarya seçekleri ile karşımıza çıkan modelin iç tarafında 15,4 inç ana kontrol ekranı ve 10,25 inç gösterge paneli bulunuyor. Isıtma, havalandırma, masaj ve çok daha fazlasını içeren SPA koltuklarla gelen otomobil, eksi altı ile 50 derece arasında ayarlanabilen 9,1 litrelik buzdolabı içeriyor.

Geely'nin Qianli Haohan H5 destekli sürüş sistemi ile donatılan bu araba, LiDAR, 3 milimetrik dalga radarı, 11 HD kamera, 12 ultrasonik radar olmak üzere toplamda 27 sensör içeriyor. Bu, geniş bir görüş alanı sağlayarak sizin sürüş esnasında farkında olmadığınız tehlikeleri önceden fark etmenizi sağlıyor.

Geely Galaxy V900 Fiyatı