Xiaomi'nin 681 Beygirlik Yeni Canavarından Rekor! (Video)

Xiaomi'nin yenilenen elektrikli SU7 Max modeli, büyük bir rekorun altına imza attı. Rekoru önceki sahibi Xpeng P7'den alarak önemli bir başarının altına imza atan araç oldukça şaşırtıcı bir performans sergiledi. Hatta bu testte katettiği mesafe açısından önceki model ile arasında ciddi bir fark oluşturdu.

Xiaomi SU7 Max, Dayanıklılık Testinde Rekor Kırdı

Yenilenen Xiaomi SU7 Max, 24 saat süren bir dayanıklılık testi boyunca toplam 4.264 kilometre yol katetti. Bu, onun Xpeng P7'nin 3.961 kilometrelik rekorunu elinden alarak öne geçtiği anlamına geliyor. 24 saatte en fazla yol giden seri üretim modeli olan SU7 Max, test boyunca 240 km/sa hız yaptı. Bu süre zarfında sadece şarj işleminin gerçekleştirilmesi için durdu.

Xiaomi SU7 Max (2026) Özellikleri

Xiaomi SU7 Max, 897 voltluk sistemle birlikte geliyor. 101.7 kWh batarya ile donatılan bu model, yaklaşık 530 kW güç sunan 5.2C şarj teknolojisini destekliyor. 15 dakikalık şarjla 650 kilometre menzil sunabilen araba, CLTC verilerine göre toplam 835 kilometre yol gidebiliyor.

Markanın kendi geliştirdiği ve dakikada 22.000 devir yapabilen V6s Plus elektrik motoru ile geliyor. Bu sistem, yüksek devirlerde bile verimlilik sağlayacak şekilde geliştirildi. 681 beygir gücü üretebilen araç en fazla saatte 265 kilometre hıza ulaşabiliyor. Araç daha iyi bir yol tutuşu için gelişmiş sarsıntı önleme sistemi sunuyor.

Aracın farklı yol koşullarına daha kolay uyum sağlamasına imkân tanıyan araç saniyede 700 trilyon işlem seviyesine ulaşan yeni nesil çiplerle donatıldı. Bu yüksek işlem gücü, aracın çok daha hızlı analiz işlemleri gerçekleştirerek gerek güvenlik gerek yapay zeka destekli özelliklerden çok daha verimli bir şekilde yararlanmayı mümkün hâle getiriyor.