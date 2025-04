GeForce NOW İçin South of Midnight Müjdesi! İşte Birbirinden Muhteşem Oyunlar

GeForce NOW kütüphanesi bu hafta itibarıyla adeta bir yıldız yağmuruna tutuluyor. Microsoft'un merakla beklenen Xbox özel oyunu South of Midnight'ın erken erişim sürümü; hem Steam hem de Xbox üzerinden, çıkış tarihinin hemen öncesinde platforma adımını atıyor.

İşte Nisan ayında GeForce NOW'a eklenecek oyunlar listesi...

Cat Quest, Hero Siege, Dark Deity 2 — Bu Ay GeForce NOW'da

Strateji sevenler için klasikleşmiş Epic Games Store'un Cat Quest'i de bu hafta GeForce NOW ailesine katılıyor. Fantastik RPG tutkunları Dark Deity 2 ile yeni maceralara yelken açarken, aksiyon dolu anlar yaşamak isteyenler Hero Siege dünyasına erişebilirler.

Gizem ve karanlık atmosferi sevenler için KARMA: The Dark World da öne çıkan bir yapım. Bir tık daha huzurlu bir deneyim arayanlar tercihini Sky: Children of the Light'tan yana kullanabilir.

Nvidia simülasyon sevenleri de unutmamış ve listeye sanal tren yolculuklarına çıkabileceğiniz Train Sim World 5'i de iliştirmiş. Son olarak Slovakya'nın atmosferini deneyimlemek isteyenler için Vivat Slovakia bu hafta GeForce NOW'da yerini alıyor.

Nisan Ayı Boyunca GeForce NOW'a Gelecek Diğer Oyunlar

Bu ay kademeli olarak kataloğa eklenecek oyunlar şöyle:

South of Midnight (Steam ve Xbox yeni sürüm, PC Game Pass'te mevcut, 8 Nisan)

(Steam ve Xbox yeni sürüm, PC Game Pass'te mevcut, 8 Nisan) Commandos Origins (Steam ve Xbox yeni sürüm, PC Game Pass'te mevcut, 9 Nisan)

(Steam ve Xbox yeni sürüm, PC Game Pass'te mevcut, 9 Nisan) The Talos Principle: Reawakened (Steam yeni sürüm, 10 Nisan)

Reawakened (Steam yeni sürüm, 10 Nisan) Night Is Coming (Steam yeni sürüm, 14 Nisan)

(Steam yeni sürüm, 14 Nisan) Mandragora: Whispers of the Witch Tree (Steam yeni sürüm, 17 Nisan)

Whispers of the Witch Tree (Steam yeni sürüm, 17 Nisan) Sunderfolk (Steam yeni sürüm, 23 Nisan)

Clair Obscur: Expedition 33 (Steam ve Xbox yeni sürüm, PC Game Pass'te mevcut, 24 Nisan)

(Steam ve Xbox yeni sürüm, PC Game Pass'te mevcut, 24 Nisan) Tempest Rising (Steam yeni sürüm, 24 Nisan)

(Steam yeni sürüm, 24 Nisan) Aimlabs (Steam)

(Steam) Backrooms: Escape Together (Steam)

(Steam) Blood Strike (Steam)

(Steam) ContractVille (Steam)

(Steam) EXFIL (Steam)

Bu oyunları GeForce NOW üzerinden oynayabilmek için Game Pass sahibi olmanız veya oyunun bir kopyasını edinmeniz gerektiğini tekrar hatırlatalım.