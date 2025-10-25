Google'dan Yeni Özellik! Tek Dokunuşla Sunum Hazırlayacaksınız

Google gerek öğrencilik gerek iş hayatında büyük kolaylık sağlayacak bir özellik sunuyor. Her sunum hazırlamaya başladığınızda kendinizi uzun bir süre boyunca boş slayta bakarken buluyorsanız teknoloji devinin özelliğinden faydalanabilirsiniz. Şirketin yapay zeka destekli sohbet botu Gemini'a entegre edilen bu özellik, sizin yerinize sunum oluşturabilir.

Gemini'a Sunum Oluşturma Özelliği Eklendi

Google, yapay zeka destekli sohbet botu Gemini'a bu yılın başlarında eklediği Canvas aracına çok önemli bir yenilik getirdi. Bununla birlikte sohbet botuna yüklediğiniz herhangi bir belge artık tam bir sunuma dönüştürülebiliyor. Üstelik bu sunum için oluşturulan slaytlar, konuya uygun bir tasarıma sahip oluyor.

Sunumlar, bölümlere ayrılmış ve gerekli düzenlemeler yapılmış bir şekilde geliyor. Bunları daha sonra küçük değişiklikler yapmak üzere Google Slaytlar'a aktarabiliyorsunuz. Bir PDF dosyası yüklemeniz hâlinde tamamen o dosyaya bağlı kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Bunun yerine sadece bir konu verip kendisinin sunum hazırlamasını da isteyebiliyorsunuz.

Yeni özellik hem kişisel hem Workspace hesapları için kullanıma sunulmaya başlandı. Ancak henüz tüm kullanıcıların erişimine açık. Bu özelliği kullanmak için Google AI Pro aboneliğine ihtiyacınız var fakat aktarılan bilgilere göre yakında bu şart ortadan kalkacak ve ücretsiz kullanıcıların da Gemini'a sunum hazırlatması mümkün hâle gelecek.

Henüz resmî bir tarih paylaşılmadığı için Gemini'ın sunum oluşturma özelliğinin ücretsiz hesaplara ne zaman gelebileceği hakkında net bir ifade kullanmak mümkün değil. Neyse ki bunu beklemek zorunda değilsiniz. Google şu anda 8640 TL değerindeki Gemini aboneliğini ücretsiz olarak kullanmanıza imkân tanıyan bir kampanya yürütüyor.

Öğrencilerin ücretsiz olarak Google AI Pro aboneliği almasını sağlayan bu kampanyadan yararlanmak için karşılanması gereken tek şart hâlihazırda bir üniversitede öğretim görmek. Bu koşulu karşılıyorsanız Gemini 2.5 Pro, Veo 3.1 Fast ve çok daha fazlasına erişmenizi sağlayan kampanyanın sayfasına gidebilir ve aboneliğinizi başlatabilirsiniz. Eğitim durumunu onaylayıp ödeme bilgilerinizi girdikten sonra 1 yıllık aboneliğiniz başlayacaktır.