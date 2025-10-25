YouTube'da Büyük Tehlike! Binlerce Video Kaldırıldı

Kötü amaçlı kişiler, YouTube kullanıcılarını hedef aldı. CPR'ın (Check Point Research) YouTube Ghost Network olarak adlandırıldığı yeni bir kötü amaçlı girişim kapsamında video izleme uygulamasında 3 bin video paylaşıldı. Bu videoların her biri, zararlı yazılımların daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamak için hazırlandı.

YouTube, Zararlı Videolar İçin Harekete Geçti

YouTube, 3 bin videodan oluşan büyük bir kötü amaçlı faaliyetin önünü kesti. Videoları hızlı bir şekilde yayından kaldırıp paylaşımı yapan kanallarda yeni videolar yüklenmesini engelleyen şirket, kullanıcılar için büyük bir tehdit oluşturan söz konusu videoların daha fazla kişi tarafından izlenmesini engelledi.

Bu videolar büyük bir çoğunlukla oyun hilesi ve yazılımların korsan versiyonunu içeriyordu. Kötü niyetli kişiler, söz konusu videolarda izleyicilere ücretsiz oyun hilesi indirme gibi vaatlerde bulunuyor, oyunda hızlı bir şekilde seviye atlamak ve para kazanmak gibi kolaylıklar elde etmek isteyenlerin dikkatini çekiyordu. Kullanıcıların bağlantıya tıklayıp zararlı yazılımı indirmesi sonucunda ise zararlı yazılımdan etkilenen kurban sayısı da artıyordu.

Ücretsiz olduğu iddia edilen programlar arasında Adobe'nin dünya genelinde yaygın olarak kullanılan bir programı da yer alıyordu. Örneğin Adobe Photoshop'u içeren bir video, 293 bin görüntüleme sayısı ve onlarca yorum aldı. Müzik yapımı ile ilgilenenlerin en çok kullandığı program FL Studio'un ücretsiz versiyonunu vadeden video ise 147 bin görüntüleme elde etti.

YouTube'da çok fazla izlenen bu videolar, kullanıcıların bilgilerini çalan zararlı yazılımları indirenlerin cihazına Rhadamanthys, Lumma stealer ve RedLine gibi zararlı yazılımlar bulaşıyordu. Kullanıcılar programın veya oyunun ücretsiz versiyonunu indirdiğini zannederken aslında bu kötü amaçlı yazılımları yüklüyor ve bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden oluyordu.

İşin ilginç tarafı, bu kötü amaçlı girişim 2021 yılından bu yana sürdürülüyordu. Ancak bu zararlı videoların paylaşılmasında en büyük artış 2025 yılında yaşandı. Amacına bu kadar kolay bir şekilde ulaşmasının önemli nedeni ise yüksek görüntüleme sayısının ve yorumların kullanıcılara güven vermesiydi fakat bu güven de kötü niyetli kişiler tarafından inşa ediliyordu.

Bir grup kanala video yüklüyor, başka bir grup beğenip yorum yapıyor ve kanala abone oluyordu. Başka bir grup ise bu yorumlara olumlu yanıtlar verip sahte kullanıcılarla etkileşim kuruyordu. Her ne kadar bu tehdidin önüne geçilmiş olsa da başka örneklerinin olmadığını söylemek zor. O yüzden kullanıcı tarafından içerik oluşturulabilen tüm platformlarda dikkatli olmakta fayda var.