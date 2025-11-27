Google'dan Bomba Özellik! Her Konuda Bilginiz Olacak

Google, akıllı telefon kullanıcılarının ekranda gördüğü herhangi bir yazılı ya da görsel içerikler hakkında anında bilgi sahibi olmasını sağlayacak bir özellik sunmaya başladı. Gemini uygulamasına kazandırılan bu yeni özellik sayesinde teknoloji devinin gelişmiş yapay zekasına ekrandaki belirli bir kısmı seçip onunla ilgili sorular yöneltmek mümkün hâle geliyor.

Gemini Artık Ekranda Çizilen Kısımları Açıklayabiliyor

Google, Circle to Search ve Google Lens gibi farklı araştırma yöntemlerini tek bir uygulamada birleştiriyor. Gemini uygulamasına eklenen yeni özellik sayesinde artık ekranın belirli bir kısmını işaretleyip o bölümle ilgili cevabını merak ettiğiniz sorulara anında cevap alabiliyorsunuz.

Bu özellik henüz tüm kullanıcılara sunulmamış olsa da bazı kullanıcılar çoktan denemeye başladı ve çok yakın bir zamanda tüm kullanıcıların erişimine açılması bekleniyor. Bu özelliği kullanabilen kişiler, şu andan itibaren Gemini'ı etkinleştirip ekrandaki belirli bir kısmı daire içine alabiliyor.

Samsung ya da Pixel telefonlar kullanıyorsanız bu özelliğe aşina olabilirsiniz. Bu cihazlarda "Circle to Search" özelliği yaygın olarak kullanılıyor. Özelliğin temel amacı, uygulamadan ayrılmadan belirli bir kısmı daire içine alıp arama yapmanızı sağlamak. Etkinleştirildikten sonra kalem ya da parmağınızla bir daire çiziyor ve bunun üzerine dokunuyorsunuz.

Daire içine alınan kısım daha sonra Google Lens aracılığıyla Google'a gönderiliyor ve onunla ilgili arama sonuçları hızlıca karşınıza getiriliyor. Gemini'a gelen bu özellik ise Circle to Search'ten farklı olarak sorularınıza çok kapsamlı cevaplar almanıza yardımcı oluyor. Ne tür bir içerik olduğunun hiçbir önemi bulunmuyor. İster görsel ister metin olsun, neyi merak ediyorsanız Gemini'dan kapsamlı ya da yüzeysel bilgi edinebiliyorsunuz.

Yeni özelliği eğer henüz kullanamıyorsanız muhtemelen henüz sizin erişiminize açılmamıştır ancak bunun çok fazla zaman almayacağından emin olabilirsiniz. Google şimdiden çok sayıda cihaza bu özelliği getirdi ve yakın bir zamanda sizin kullanımınıza sunması da muhtemel. Peki, siz bu özellikle ilgili neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.