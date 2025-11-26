Google'ın Efsane Yapay Zekası Her Gün Kullandığınız Araca Geliyor

Google, en yeni yapay zeka modellerinden biri olan Nano Banana Pro'yu bütün araçlarına getirmeye devam ediyor. Şirket şimdi de bu modeli gerek Türkiye gerek dünyanın geri kalanında her gün düzenli olarak Google arama motoruna getiriyor. Bu sayede doğrudan arama motoru üzerinden görsel oluşturmak mümkün hâle geliyor.

Google Arama Motorunda Görsel Üretilebilecek

Google'ın Ekim ayının başlarında arama motoruna bir görüntü oluşturma özelliğini getirmek üzere testlere başlamıştı ancak bu özellik o zaman aktif değildi ve nasıl çalıştığı hakkında bilgi edinmek mümkün değildi. Arama motorunun 16.47.49.ve.arm64 Android sürümünde yapılan analizler sonucunda Nano Banana'nın arama motorunda nasıl çalışacağı da gün yüzüne çıktı.

Yeni özelliği kullanmak için Google uygulamasındaki arama kısmına basıp sol tarafta yer alan "+" (artı) simgesine bastıktan sonra başında muz emojisi olan görüntü oluşturma seçeneğine basmak gerekecek. Daha sonra nasıl bir görsel oluşturmak istiyorsanız onu birkaç kelime ile anlatacaksınız. Model ise isteminizi alıp birkaç saniye içinde istediğiniz görüntüyü sunacak.

Bilmeyenler için Nano Banana Pro şu anda Gemini üzerinden de kullanılabiliyor. Sadece birkaç sözcükten yola çıkarak yüksek kaliteli görüntüler oluşturuyor ancak bir fotoğraf yüklemeyi tercih eder ve fotoğrafta yapması gereken değişiklikleri söylerseniz model bu talimatınızı da dikkate alıyor ve fotoğrafta istediğiniz tarzda değişiklikler yapıyor.

Kendi evinizde çektiğiniz bir fotoğrafınızı yapay zeka destekli sohbet botu Gemini'a yükleyebilir, araçlar kısmından görüntü oluşturmayı seçip "Beni uçak sürüyormuşum gibi göster" veya "arka plana sisli bir sokak, kafama bir şapka ekle" gibi istemler girip gönderebilirsiniz. Model önce bu talimatlarını işler, daha sonra görüntünüzü oluşturmaya başlar.

Nano Banana Pro'nun önceki sürümden farklı olarak sürece derin düşünmeyi de eklediğini belirtmek gerekiyor. Bu, çok karmaşık istemlerin bile anlamasını ve hayalinizdeki gibi görsele kavuşmanızı sağlıyor. Daha sonra bu görseli indirebilir ve sosyal medya hesaplarınızda ya da mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.