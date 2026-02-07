Gemini, ChatGPT Özelliği Alıyor! Büyük Zahmetten Kurtaracak

Google, ChatGPT'nin en kullanışlı özelliklerinden biri olan otomatik modu kendi yapay zeka destekli sohbet botu olan Gemini'a getirmek için kollarını sıvadı. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcıların kafasını karıştıran birden fazla model arasında manuel olarak geçiş yapmanıza gerek kalmayacak. Yeni mod, otomatik olarak en uygun modeli seçmenizi sağlayacak.

Gemini'a Otomatik Mod Geliyor

Ortaya çıkan görüntülere göre Google, Gemini için otomatik mod özelliğini test etmeye başladı. Yapay zeka destekli sohbet botu şu anda hızlı, düşünen ve pro olmak üzere toplamda üç seçenek sunuyor. Yeni eklenecek olan otomatik mod, tüm bu seçeneklerin en üstünde yer alacak.

Kullanıcılar, normalde ihtiyaçlarına göre en uygun modeli (Gemini 3 ya da Gemini 3 Pro) seçmek için mevcut üç seçenekten birini etkinleştirmek zorunda kalıyor. Kapsamlı düşünme sürecine ihtiyaç duyuluyorsa düşünen, hızlı cevap almak isteniyorsa hızlı, detaylı ve analitik düşünme gibi becerilerden faydalanılması isteniyorsa pro mod tercih ediliyor.

Geçmişte yeni bir sohbet başlattığınızda en çok kullandığınız mod geçerli kalmaya devam ederken şimdilerde otomatik olarak hızlı moda geçiş yapılıyor. Bu da özellikle "Pro" modunu kullanıyorsanız her seferinde hızlı modun üzerine basıp kendi modunuza dönmeniz gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca hangi konuda çalıştığınıza bağlı olarak en uygun modun hangisi olduğu konusunda soru işaretleri olan kişileri de unutmamak gerekiyor.

Yeni gelecek olan otomatik mod, mevcut modlar arasından hangisini seçmeniz gerektiğine dair soru işaretlerinizi de ortadan kaldırarak size hem zaman kazandıracak hem daha doğru ve ayrıntılı cevaplar elde etmenizi sağlayacak. Bu yeni mod şu anda Türkiye'de kullanılamıyor ancak bazı kullanıcıların erişimine açılmaya başlanması kısa sürede Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede kullanıma sunulacağını gösteriyor.