Nano Banana Pro Geldi! Bu Yöntemle Ücretsiz Deneyin

Google, büyük bir merakla beklenen yeni görsel odaklı yapay zeka (AI) modeli Nano Banana Pro'yu kullanıma sunmaya başladı ancak bu özellik şu anda Gemini'ın normal görsel oluşturma aracı ile kullanılamıyor. Yeni AI modelini kullanmanın şimdilik tek bir yolu var ve bu da teknoloji devinin en yeni modelini kullanmaktan geçiyor.

Nano Banana Pro Ücretsiz Nasıl Kullanılır?

Google'ın yapay zeka destekli sohbet botu Gemini'ın web sitesini açın.

Sol bölümde yer alan "Yeni sohbet" seçeneğine basın.

Prompt (metin istemi) alanındaki model seçimi kısmından "Hızlı" yerine "Düşünebilen" seçeneğine tıklayın.

"Araçlar" kısmından görüntü oluşturmayı seçmeden direkt nasıl görsel oluşturmak istediğinizi belirtin.

Metin isteminizi yazdıktan sonra Enter tuşuna basın veya gönderme simgesine tıklayın.

Nano Banana Pro'yu ücretsiz bir şekilde denemek için Google'ın en yeni yapay zeka modeli Gemini 3 Pro'yu kullanmak gerekiyor. Normalde görüntü oluşturmak için "Araçlar" kısmından muz emojisi içeren "Görüntü oluşturun" seçeneğine basmanız gerekiyor ancak şu anlık bu seçili olursa Nano Banana Pro'yu kullanamıyorsunuz. O yüzden bu seçeneği etkinleştirmekten kaçınmalısınız.

Gemini 3 Pro'yu seçtikten sonra nasıl bir görsel oluşturmak istiyorsanız onu tarif edip "çiz" şeklinde talimat vermelisiniz. Örneğin "Yağmurlu bir havada pencerenin kenarında oturan düşünceli bir adam çiz" şeklinde bir istem girerseniz size birkaç saniye içinde istediğiniz görseli veriyor.

Nano Banana Pro'nun Özellikleri Neler?

Nano Banana Pro, daha ayrıntılı görseller oluşturuyor. Ayrıca yazı konusunda artık çok daha iyi olduğu söylenebilir. Bu yeni modelde çok farklı sanat stillerini uygulayarak ortaya mükemmel görünen resimler çıkarabilirsiniz. Ayrıca model artık çok fazla yazı tipini de destekliyor.

Bu modeli kullanarak harika infografikler elde edebilirsiniz. Örneğin bir yemeğin nasıl yapılacağını adım adım gösteren tarif görseli oluşturarak sunumunuzu son derece şık hâle getirebilirsiniz. Bu görselin nasıl görüneceğini, nerede hangi unsurun bulunacağını tarif ederek Nano Banana Pro'nun daha detaylı resimler hazırlamasını sağlayabilirsiniz.

Yeni model, önceki modelden farklı olarak çok daha yüksek kaliteli görseller üretebiliyor. Bu da ayrıntıların daha çok ön plana çıkmasını ve ilk bakışta dikkat çekici görsellere sahip olmanıza olanak tanıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bu modelle oluşturduğunuz görseller de Nano Banana'nın klasik sürümünde olduğu gibi görünür filigranın yanı sıra insan gözüyle görünmeyecek bir filigran içeriyor. Yani bunların yapay zeka ile oluşturulup oluşturulmadığı saniyeler içinde öğrenilebiliyor.