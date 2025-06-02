Gen V 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı! Yayın Tarihi de Açıklandı

The Boys dizisinin spin-off'u Gen V ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. İlk bölümüyle birlikte çok sevilen süper kahraman dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Bununla birlikte Gen V 2. sezon tarihi de belli oldu.

Gen V 2. Sezon Türkçe Fragman

Amazon Prime Video Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzreinden Gen V'nin yeni sezon fragmanı paylaşıldı. 2 dakika 8 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, ikinci sezonun konusu hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Gen V 2. Sezon Tarihi

Gen V'nin 2. sezon bölümleri 17 Eylül 2025 tarihinde dijital yayın hizmeti Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak. İlk sezon 2023 yılında izleyiciler ile buluşmuştu. Amazon Prime aboneliği alarak platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.

Gen V Oyuncuları ve Karakterleri

Jaz Sinclair (Marie Moreau)

(Marie Moreau) Lizze Broadway (Emma Meyer)

(Emma Meyer) Chance Perdomo (Andre Anderson)

(Andre Anderson) London Thor ve Derek Luh (Jordan Li)

ve (Jordan Li) Asa Germann (Sam Riordan)

(Sam Riordan) Maddie Phillips (Cate Dunlap)

(Cate Dunlap) Shelley Conn (Indira Shetty)

(Indira Shetty) Maia Jae Bastidas (Justine)

(Justine) Marco Pigossi (Dr. Edison Cardosa)

Dizide Jaz Sinclair "Marie Moreau" karakterini, Lizze Broadway "Emma Meyer" karakterini, Chance Perdomo "Andre Anderson" karakterini, Asa Germann "Sam Riordan" karakterini, Maddie Phillips ise "Cate Dunlap" karakterini canlandırıyor.

Gen V Konusu

The Boys'un spin-off dizisi Gen V, süper güçlere sahip olan üniversiteli gençlerin hikâyesini anlatıyor.