Genshin Impact'in Geliştiricisinden Unreal Engine 5'li MMO Oyunu Geliyor

Genshin Impact ile dikkatleri üzerine çeken miHoYo, görünüşe göre yeni bir MMO oyunu üzerinde çalışıyor. Unreal Engine 5 ile geliştirildiği öğrenilen oyun, şimdilik Genesis kod adını taşıyor. Peki bizleri nasıl bir oyun bekliyor? İşte detaylar...

miHoYo, MMO Türü İddialı Bir Proje ile Karşımıza Çıkmaya Hazırlanıyor

Bildiğiniz gibi Çinli video oyun geliştiricisi, anime tarzı oyunlar ile tanınıyor. Genshin Impact ile büyük bir çıkış yakalamasının ardından, benzer sanat tarzına sahip Zenless Zone Zero ve Honkai Impact 3rd ile karşımıza çıkmıştı.

Bu oyunlarında da Unity motoru kullanmıştı. Ancak MMO elementleri taşıyan yeni oyununda, Unreal Engine 5 geçişi yapacak. Bu da stüdyonun hem görsel ve hem de teknik açıda epey iddialı geleceğinin işareti oldu diyebiliriz. Ayrıca çatışma mekanikleri ve çevre etkileşimi de bir üst seviyeye çıkacak.

Yeni MMO Oyununda Yapay Zeka Teknolojisi Kullanımı da Olacak

Stüdyonun işe alım departmanı tarafından Çinli sosyal medya platformu Xiaohongshu üzerinden yayınlanan tanıtım fragmanında, devasa açık dünya, PvP ve rekabete dayalı oynanış içeren fantastik bir MMO olacağı söyleniyor. Bunların yanı sıra, yapay zeka elementlerinin de olacağına değiniliyor.

Söz konusu yapay zeka elementlerinin Yapay Zeka Uyumlu Ekosistem, Her Arazide Mücadele Eden Yapay Zeka ve Zeki Yapay Zeka Karakter gibi kavramlar etrafında döneceği söyleniyor. Yapay zekanın rolünün ölçütüne dair bilgi verilmemiş olsa da, bir dereceye kadar kullanılacak gibi görünüyor.

Şimdilik net bir açıklama olmasa da, bu kavramlar ile oyunun dinamik bir dünyaya ve etkileşime gireceğimiz karakterlerin kendi davranış algoritmalarına sahip olacağının işareti olabilir. Ancak bu bilgilerin çeviri ile aktarıldığını ve ihtiyatlı yaklamak gerektiğini belirtelim.

Siz bu yeni miHoYo oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk verilen detaylar ilginizi çekti mi, yoksa daha fazla detayın gün yüzüne çıkmasını mı bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.