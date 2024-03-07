Gibi Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?
Bu yazıda Gibi dizisi yeni bölüm tarihleri dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu yanıtladık. İşte Gibi 5. sezon bölüm tarihleri ve dahası!
Yerli dijital yayın hizmeti Exxen'in popüler dizisi Gibi, ilk olarak 2021 yılında izleyiciler ile buluştu. Komedi türündeki yapım, ilk bölümden itibaren büyük beğeni topladı. Peki, Gibi dizisi yeni bölüm ne zaman çıkacak?
Exxen dizileri arasında yer alan Gibi'nin 5. sezon bölüm tarihleri uzun bir süredir merak içerisinde bekleniyordu. Geçtiğimiz haftalarda yapılan duyuru ile birlikte yeni sezonun hangi tarihte başlayacağı belli olmuştu.
Gibi Dizisi Yeni Bölüm Tarihleri
Her bölümü büyük beğeni toplayan dizinin yeni sezonu 8 Mart 2024 tarihinde başlayacak. Haftalık olarak yayımlanan dizinin ikinci bölümü 15 Mart tarihinde izleyiciler ile buluşacak.
Beşinci sezonun toplamda kaç bölümden oluşacağı henüz bilinmiyor ancak ikinci, üçüncü ve dördüncü sezonlar 10 bölümden oluşmuştu. Yeni sezonda da toplamda on bölümün yer alması bekleniyor. Gibi beşinci sezon bölüm tarihleri şu şekilde:
- Gibi 5. sezon 1. bölüm tarihi: 8 Mart 2024
- Gibi 5. sezon 2. bölüm tarihi: 15 Mart 2024
- Gibi 5. sezon 3. bölüm tarihi: 22 Mart 2024
- Gibi 5. sezon 4. bölüm tarihi: 29 Mart 2024
- Gibi 5. sezon 5. bölüm tarihi: 5 Nisan 2024
- Gibi 5. sezon 6. bölüm tarihi: 12 Nisan 2024
- Gibi 5. sezon 7. bölüm tarihi: 19 Nisan 2024
- Gibi 5. sezon 8. bölüm tarihi: 26 Nisan 2024
- Gibi 5. sezon 9. bölüm tarihi: 3 Mayıs 2024
- Gibi 5. sezon 10. bölüm tarihi: 10 Mayıs 2024
Gibi Dizisi 5. Sezon Fragmanı
Gibi Dizisi Konusu
Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un maceralarına tanık olduğumuz Gibi'nin her bölümünde farklı bir konu işleniyor. Bu nedenle dizinin belirli bir konusu bulunmuyor. Exxen isimli dijital yayın platformuna belirli bir ücret karşılığında abone olabilir ve diziyi izlemeye başlayabilirsiniz.
Exxen Üyelik Ücreti Ne Kadar? Güncel Fiyat - 2024
İlk olarak 2021 yılında hizmet vermeye başlayan yerli dijital yayın hizmetindeki içerikleri izlemek istiyorsanız Exxen üyelik ücreti 2024 yılı itibarıyla ne kadar oldu sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz.
Gibi Dizisi Oyuncuları
- Feyyaz Yiğit
- Kıvanç Kılınç
- Ahmet Kürşat Öçalan
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