Yerli dijital yayın hizmeti Exxen'in popüler dizisi Gibi, ilk olarak 2021 yılında izleyiciler ile buluştu. Komedi türündeki yapım, ilk bölümden itibaren büyük beğeni topladı. Peki, Gibi dizisi yeni bölüm ne zaman çıkacak?

Exxen dizileri arasında yer alan Gibi'nin 5. sezon bölüm tarihleri uzun bir süredir merak içerisinde bekleniyordu. Geçtiğimiz haftalarda yapılan duyuru ile birlikte yeni sezonun hangi tarihte başlayacağı belli olmuştu.

Gibi Dizisi Yeni Bölüm Tarihleri

Her bölümü büyük beğeni toplayan dizinin yeni sezonu 8 Mart 2024 tarihinde başlayacak. Haftalık olarak yayımlanan dizinin ikinci bölümü 15 Mart tarihinde izleyiciler ile buluşacak.

Beşinci sezonun toplamda kaç bölümden oluşacağı henüz bilinmiyor ancak ikinci, üçüncü ve dördüncü sezonlar 10 bölümden oluşmuştu. Yeni sezonda da toplamda on bölümün yer alması bekleniyor. Gibi beşinci sezon bölüm tarihleri şu şekilde:

Gibi 5. sezon 1. bölüm tarihi : 8 Mart 2024

: 8 Mart 2024 Gibi 5. sezon 2. bölüm tarihi : 15 Mart 2024

: 15 Mart 2024 Gibi 5. sezon 3. bölüm tarihi : 22 Mart 2024

: 22 Mart 2024 Gibi 5. sezon 4. bölüm tarihi : 29 Mart 2024

: 29 Mart 2024 Gibi 5. sezon 5. bölüm tarihi : 5 Nisan 2024

: 5 Nisan 2024 Gibi 5. sezon 6. bölüm tarihi : 12 Nisan 2024

: 12 Nisan 2024 Gibi 5. sezon 7. bölüm tarihi : 19 Nisan 2024

: 19 Nisan 2024 Gibi 5. sezon 8. bölüm tarihi : 26 Nisan 2024

: 26 Nisan 2024 Gibi 5. sezon 9. bölüm tarihi : 3 Mayıs 2024

: 3 Mayıs 2024 Gibi 5. sezon 10. bölüm tarihi: 10 Mayıs 2024

Gibi Dizisi 5. Sezon Fragmanı

Gibi Dizisi Konusu

Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un maceralarına tanık olduğumuz Gibi'nin her bölümünde farklı bir konu işleniyor. Bu nedenle dizinin belirli bir konusu bulunmuyor. Exxen isimli dijital yayın platformuna belirli bir ücret karşılığında abone olabilir ve diziyi izlemeye başlayabilirsiniz.

Gibi Dizisi Oyuncuları

Feyyaz Yiğit

Kıvanç Kılınç

Ahmet Kürşat Öçalan

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