Volkswagen'den 510 Beygirlik Dev SUV! Gece Bile Engelleri Görüyor

Volkswagen'in Çinli ortağı SAIC iş birliği ile geliştirdiği en yeni otomobillerinden biri olan ID. Era 9X'in özellikleri paylaşıldı. Esasında elektrikli motorundan güç alan bu yeni araba ayrıyeten benzinli motorla birlikte desteklenerek normalde olabileceğinden çok daha uzun bir mesafe katetme imkânı sunuyor.

Volkswagen ID. Era 9X Özellikleri

5.207 mm uzunluğa, 1.997 mm genişliğe ve 1.810 mm yüksekliğe sahip olan ID. Era 9X, altı koltuklu bir oturma düzeni ile beraber geliyor. Bu, arabanın iç tarafının oldukça geniş ve rahat bir hareket alanı sağladığı anlamına geliyor. Öte yandan kullanıcı tercihlerine göre aracın ağırlığı 2.600 kilogram ile 2.700 kilogram arasında değişiyor.

Bu arabanın en dikkat çekici yanlarından biri, tavanda LiDAR sensörünün yer alması. Bilmeyenler için bu teknoloji, geniş bir görüş alanı sağlıyor. Sistem sadece göz açıp kapayıncaya kadar geçen sürede sayısız lazer ışını gönderiyor. Işınların bir nesne çarpıp geri dönmesi hâlinde gidiş ve dönüş süresi hesaplanarak araç ile nesne arasındaki ne kadar uzaklık olduğu belirleniyor.

Geceleri dahi sürücülere dikkatli bir sürüş imkânı tanıyan sistem, güvenlik açısından da kritik önem taşıyor. Normalde gözünüzden kaçabilecek engelleri önceden fark ederek olası bir çarpma durumunun önüne geçebiliyorsunuz. Örneğin aşırı sisli ve yağmurlu havalarda görüş alanınız çok sınırlıyken dahi LiDAR kendi ışığını yaydığı için tıpkı gündüzmüş gibi her şeyi görmeye devam ediyor.

Araba, tekerleklere doğrudan güç aktarma yerine bataryayı şarj etme görevi gören 1,5 litrelik turbo benzinli bir motora sahip. Bu sistemle birlikte araç 295 beygir gücü sunan giriş seviyesi modelde 51,1 kWh batarya ile 267 kilometre, 295 beygir gücü üreten motora sahip orta seviyede 65.2 kWh batarya ile 340 kilometre, 510 beygir gücü üreten en üst versiyonda ise 65.2 kWh batarya ile 321 kilometre menzil sunuyor.

Bunlar benzinli motorun desteğinin olmadığı bir senaryo. Söz konusu motorun jeneratör olarak kullanılması hâlinde toplam menzilin 1.000 kilometrenin üzerine çıktığı söyleniyor. Bu araba ilk olarak Çin pazarına özel olarak sunulacak. Küresel pazara gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.