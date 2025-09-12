Gmail'in Yeni Özelliği ile İndirim ve Kampanyaları Asla Kaçırmayacaksınız!

E-posta kutumuzun zaman zaman alışveriş ve promosyon mesajlarıyla dolup taşması hepimizin ortak sorunu. Bu gibi durumlarda aradığımız önemli bir e-postayı bulmakta zorlanıyor veya alışverişlerimiz ile ilgili güncellemeleri takip etmekte zorlanıyoruz. Neyse ki Google, kısa bir süre önce bu karmaşayı gidermek için de harekete geçti.

Şirket, kullanıcıların alışverişleri hakkında kendisine gelen e-postaları tek bir yerde görüntülenmesini sağlayan yeni kategorisi duyurdu. Firma, "Alışverişler" isimli yeni kategorinin yanı sıra promosyonlar sekmesini de daha kullanışlı hale getireceğini bildiriyor. Detaylar haberde.

Gmail Alışverişler Kategorisi Nasıl Çalışıyor?

Google'ın yeni "Alışverişler" kategorisi, temel olarak tüm alışveriş e-postalarınızı tek bir yerde toplayarak teslimatlarınız ile ilgili kuş bakışı bir özet sunuyor. Bu kategori sayesinde satın alma ve kargo takibiyle ilgili e-postalarınız tek bir listede toplanabilecek.

Kullanıcılar alışverişleri hakkında kendisine iletilen e-postaları kronolojik bir şekilde bu kategorinin altında görüntüleyebilecek. Öte yandan 24 saat içerisinde size ulaşması beklenen kargolarınızdan gelen güncellemeler yine gelen kutunuzun en üstünde gösterilmeye devam edecek.

Google yeni özelliğin kişisel bir Gmail hesabı kullanan herkes için hem mobil hem de web platformlarında kullanıma sunulduğunu duyurdu. Şirket ayrıca halihazırda Gmail'de yer alan "Promosyonlar" sekmesini de yenileneceğini açıkladı.

Promosyonlar Sekmesi Daha Akıllı Hale Geliyor

Yaklaşan yeni güncelleme ile birlikte artık promosyon e-postalarını "en alakalı" şekilde sıralayabileceksiniz. Bu sayede en çok etkileşimde bulunduğunuz markaların fırsatları bu sekmede daha ön sıralarda yer alacak. Ayrıca, bu bölüme eklenen yeni "hatırlatıcılar" özelliği ile birlikte kaçırmak istemeyeceğiniz kampanyalar hakkında uyarı bildirimleri alabileceksiniz.

Öte yandan Promosyonlar sekmesinde mevcut düzeni tercih etmek isterseniz "en yeni" seçeneğini de kullanarak kronolojik sıralama düzenine geri dönebileceğinizi belirelim. Promosyonlar sekmesi için geliştirilen bu bu güncellemenin önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.

Peki siz Gmail'in yeni Alışverişler kategorisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.