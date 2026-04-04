16 GB RAM'li Mini Bilgisayar Tanıtıldı! Intel İşlemci ve Dahası

Bütçe dostu mini bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Gmktec, NucBox K17 isimli yeni bir mini bilgisayar tanıttı. Bununla birlikte mini PC'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Küçük boyutu sayesinde kolayca taşıanbilen Bilgisayarda Intel tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bir işlemci bulunuyor.

Gmktec NucBox K17'nin Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core Ultra 5 226V

Ekran Kartı: Intel Arc 130V entegre GPU

RAM: 16 GB LPDDR5X

Depolama: 512 GB / 1TB SSD

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2

Portlar (Ön): 1 x USB4 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2, 1 x USB 3.2 Gen1, 1 x 3,5 mm ses girişi

Portlar (Arka): 2 x HDMI 2.1, 3 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 2.0, 1 x 2.5G ethernet

Boyut: 127,5 x 127 x 44,5 mm

Ağırlık: 460 gram

İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Gmktec NucBox K17'nin İşlemcisi Nasıl?

NucBox K17 gücünü Intel Core Ultra 5 226V işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört adet perofrmans ve dört adet verimlilik olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu yapı, işlemcinin günlük kullanımda düşük güç tüketimiyle çalışmasını sağlarken gerektiğinde daha yüksek hıza çıkabilmesine imkân tanıyor.

Normalde 2.1 GHz hızında çalışan işlemci, turbo modda 4.5 GHz hıza kadar ulaşabiliyor. Söz konusu işlemcide LPDDR5X RAM desteği bulunuyor. Bu teknoloji, LPDDR5'e kıyasla daha yüksek veri hızı ve yüzde 20 oranında daha düşük güç tüketimi sunuyor. Bu da genel kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor.

Lunar Lake mimarisine sahip olan işlemci, GPU ve NPU ile birlikte 97 TOPS performans sunuyor. Bu, metin özetleme, canlı çeviri, görsel oluşturma veya gelişmiş dil modellerini çalıştırma gibi işlemlerin doğrudan bilgisayarda yapılabilmesine imkân tanıyor. Soğutma tarafında ise çift ısı borusu ve fan bulunuyor. Bu sayede bilgisayar yük altında bile sessiz çalışabiliyor.

Intel Core Ultra 5 226V ve Intel Arc 130V'nin Oyun Performansı Nasıl?

Red Dead Redemption 2 : 1080p çözünürlükte düşük ayarlarda 50 FPS civarında

Rainbow Six Siege : 1080p çözünürlükte orta ayarlarda 90 FPS civarında

: 1080p çözünürlükte orta ayarlarda 90 FPS civarında CarX Street: 1080p çözünürlükte düşük ayarlarda 60 FPS civarında

Yukarıda Intel Core Ultra 5 226V işlemciye ve Intel Arc 130V entegre ekran kartına sahip bir bilgisayarda yapılan oyun testlerinde elde edilen ortalama FPS değerleri yer alıyor.

Gmktec NucBox K17'nin Ekran Kartı Nasıl?

Gmktech tarafından tanıtılan mini bilgisayarda Intel Arc 130V entegre ekran kartı bulunuyor. Xe2 mimarisine sahip olan ekran kartı, bir önceki nesle göre hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli bir şekilde çalışıyor. Yedi adet çekirdek içeren bu GPU, 1.85 GHz hıza ulaşabiliyor.

Intel Arc 130V entegre GPU sayesinde mini PC ve dizüstü bilgisayarlarda harici ekran kartına gerek kalmadan Valorant ve Counter Strike 2 gibi pek çok popüler oyunu sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. Dolayısıyla bilgisayarda hem ofis işleri yapılabiliyor hem film ve dizi izlenebiliyor hem de oyunlarda eğlenceli zaman geçirilebiliyor.

Gmktec NucBox K17'de Hangi Portlar Bulunuyor?

NucBox K17'nin ön yüzeyinde bir adet USB4 Type-C, bir adet USB 3.2 Gen2, bir adet USB 3.2 Gen1 ve bir adet 3,5 mm ses girişi yer alıyor. Bilgisayarın arka yüzeyinde ise iki adet HDMI 2.1, üç adet USB 3.2 Gen1, bir adet USB 2.0 ve bir adet 2.5G ethernet portu bulunuyor.

Windows 11 Pro işletim sistemi ile birlikte gelen mini PC ayrıca Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 kablosuz bağlantı teknolojilerini destekliyor. Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 teknolojisine kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor. Böylece daha iyi bir bilgisayar kullanım deneyimi elde ediliyor.

Gmktec NucBox K17 Türkiye'de Satılacak mı?

Gmktec NucBox K17'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Gmktec'in bazı mini PC modelleri Türkiye'de internet üzerinden satılıyor. Dolayısıyla NucBox K17'nin de Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Gmktec NucBox K17'nin Fiyatı Ne Kadar?

16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 599.99 dolar (26.711 TL)

16 GB RAM ve 1 TB Depolama: 619.99 dolar (27.602 TL)

Gmktec NucBox K17'nin 599.99 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 26 bin 711 TL'ye denk geliyor. Eğer bu bilgisayar Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 33 bin TL civarı olabilir. Mini PC'nin Türkiye fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Gmktec NucBox K17'nin oyunlarda yüksek performans isteyen kişilere hitap etmediğini söyleyebilirim. Bu bilgisayar Valorant, League of Legends ve Counter-Strike 2 dahil olmak üzere pek çok popüler oyunu sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor. Bu arada 3D modelleme ve video düzenleme gibi ağır işler için de uygun olmadığını belirteyim.

Söz konusu mini PC yalnızca 460 gram ağırlığında ve 127,5 x 127 x 44,5 mm boyutlarında. Dolayısıyla bilgisayar hafif ve küçük olması nedeniyle gün içinde kolayca taşınabiliyor. Bunun çok önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum.