Mustang Temalı Akıllı Saat Tanıtıldı! Açılınca Motor Sesi Çıkarıyor

Ford Mustang ve GoBoult iş birliğinde geliştirilen yeni akıllı saat GoBoult Mustang Racer tanıtıldı. Hem teknoloji dünyasını yakından takip edenler hem hız tutkunlarına hitap eden cihaz, tahmin edebileceğiniz üzere Mustang odaklı temalarla ön plana çıkıyor. Teknik tarafta oldukça etkileyici özelliklere sahip olan saat, şık tasarımdan ibaret olmadığını gözler önüne seriyor.

GoBoult Mustang Racer'ın Özellikleri Neler?

1,43 inç AMOLED ekran

500 nit maksimum parlaklık

AOD (Her Zaman Açık Ekran) desteği

7 güne kadar pil ömrü

IP67 toz ve suya dayanıklılık sertifikası

Bluetooth 5.3 bağlantı desteği

Bluetooth üzerinden arama yapma özelliği

120'den fazla spor modu

150'den fazla özelleştirilebilir saat kadranı (4 özel Mustang temalı)

Mavi ve siyah renk seçenekleri

Açılışta gerçekçi Mustang motor sesi efekti

Mustang tasarımlı özel kontrol düğmeleri

Yapay zeka destekli asistan desteği

1,43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan GoBoult Mustang Racer, AMOLED ekran üzerinde 500 nit maksimum parlaklık sunuyor. AOD (Her Zaman Açık Ekran) desteğine sahip olan cihaz, gün içinde kolunuzu kaldırmanıza gerek kalmadan dilediğiniz zaman saati görmenize olanak sağlıyor.

7 güne kadar pil ömrüne sahip olan akıllı saat, IP67 sertifikası ile birlikte geliyor. Bu, cihazın belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Bluetooth 5.3 desteği ile Bluetooth üzerinden arama yapma olanağı sunan cihaz 120'den fazla spor modu içeriyor.

Akıllı saat, dördü özel Mustang temalı olmak üzere 150'den fazla özelleştirilebilir saat kadranı ile birlikte geliyor. Mavi ve siyah renk seçenekleri ile sunulan cihazı açtığınızda sanki Mustang'in motoru çalışıyormuş gibi gerçekçi bir motor sesi çıkıyor. Düğmeler de aynı şekilde Mustang ile doğrudan bağlantılı görünüyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi, cihaz yalnızca "şık tasarıma" sahip değil. Bunun haricinde yapay zeka destekli asistan desteği de dahil olmak üzere pek çok gelişmiş özellik taşıyor.

GoBoult Mustang Racer'ın Fiyatı Ne Kadar?

GoBoult Mustang Racer için 3.399 rupi fiyat etiketi belirlendi. Güncel kurla 1.927 TL'ye denk geliyor. Akıllı saatin yakın zamanda Türkiye'de satışa sunulma ihtimali ise şu anlık çok düşük görünüyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri, markanın daha çok Hindistan pazarına odaklanması. Peki, siz cihaz ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.