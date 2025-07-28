God of War Serisi Televizyona Taşınıyor: İşte İlk Sezon Detayları

PlayStation'ın efsanevi oyun serisi God of War'ın dijital platformda bir dizi serisine dönüştürülmesi için Aralık 2022'de atılan ilk adımlar, Battlestar Galactica yapımlarının arkasındaki isim Ronald D. Moore ile birlikte tekrar atılıyor. San Diego Comic-Con 2025 etkinliğinde doğrulanan bilgilere göre God of War dizisi, yeni senaryosu ve yapım ekibiyle bu defa umut vadediyor.

God of War dizisi, 2018'de PlayStation 4 için çıkan ödüllü oyun God of War'ı temel alıyor. Anlatım stili oyunla birebir aynı olmasa da dizideki karakterlerin özü ve ruhunun korunacağı ve oyundaki hikayenin daha geniş bir anlatımla seyirciye aktarılacağı doğrulandı.

God of War Dizisinin İlk Sezonu 10 Bölümden Oluşacak

Geçmişte pek çok sıkıntıyla karşılaşılan dizi projesinde ciddi ilerlemeler kaydedildi. Moore'un aktardığına göre ilk sezon 10 bölümden oluşacak. God of War birinci sezon bölümlerinin ana hatları şimdiden belirlendi. Moore, dizinin toplam kaç sezonu olacağına dair bilgi vermekten kaçındı.

Değişiklikler şimdilik hızlı ilerliyor gibi duruyor ancak 2022'de yapılan duyuru sonrası yapımcı sürekli değişmiş, bu sebeple senaryo yazım süreci Ocak 2024'e kadar aksamıştı. Ancak takvimler Ekim ayını gösterdiğinde senaryo kısmı tamamen başa sarıldı ve yazım süreci yeniden başladı.

God of War Dizi Uyarlaması İçin Çıkış Tarihi Belli Mi?

God of War dizi uyarlaması, geçmişte çok fazla aksaklığa takıldığı için kameraların bu yıl dönmesi imkansız. Moore'un söylediğine göre çekim takvimi henüz netleşmedi ve 2026'dan önce çekime başlanması pek olası değil. Dahası, eğer işler beklendiği gibi gitmezse çekimlerin 2027'ye sarkma ihtimali de var. Çekimler tamamlandığında God of War dizisi, 10 bölümlük ilk sezonuyla Amazon Prime Video'da yerini alacak.