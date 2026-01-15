God of War Dizisinde Kratos'u Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu

God of War dizisinde Kratos rolünü hangi oyuncunun üstleneceği ortaya çıktı. Sony Pictures Television ve Amazon MGM Studios iş birliğinde yayınlanacak olan yeni dizide çok tanıdık bir yüz yer alacak. Bu isme daha önce Sons of Anarchy gibi dizileri seyredenler aşina olacak.

God of War Dizisinde Kratos'u Kim Canlandıracak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Amazon Prime Video'da yayınlanacak olan God of War dizisinde Kratos karakterini canlandıracak oyuncu, Ryan Hurst olacak. Bilmeyenler için bu isim, daha önce Sons of Anarchy ve The Abandons gibi dizilerde yer almış ve geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazanmıştı.

Birçok seyirci, onu Sons of Anarchy'deki Harry Winston rolü ile biliyor. Dizinin ana karakteri Jax'in çocukluktan bu yana gelen dostluğu olan karaktere hayat veren oyuncu, özellikle iri yapısı ve üst düzey performansı ile birçok kişinin dikkatini çekmişti.

God of War Nasıl Bir Dizi Olacak?

PlayStation oyunu God of War'a dayanan bu dizi, iki sezon onaylı bir şekilde gelecek. Henüz ön prodüksiyon çalışmaları sürdürülen yapımın oyuncu seçimi aşamasına geçildiği belirtildi. Ronald D. Moore'un projenin başında yer alacağı bildirilen dizi, Kratos ile Atreus'un Faye'i sonsuzluğa uğurlamak için çıktığı yolculuğu merkezine alacak.

Kratos, bu yolculuk boyunca oğluna yol gösterip onu eğitmeye çalışırken aynı zamanda Atreus'tan da nasıl iyi birisi olunduğunu öğrenmeye başlayacak. Genel olarak son iki oyunun izinden gidilecek olan yapımın pek çok izleyicinin (ve oyuncunun) kalbinde taht kurması bekleniyor.