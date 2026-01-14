Netflix'te En Çok İzlenen Filmler: Zirvede Türk Filmi Var!

Netflix tarafından paylaşılan liste ile beraber geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok izlenen filmler belli oldu. Zirvede fantastik türündeki Sihirli Annem, Hepimiz Biriz yer aldı. 3,4 IMDb puanına sahip olan filmin oyuncu kadrosunda İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan ve Gül Onat dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Filmler (5-11 Ocak 2025)

Sihirli Annem, Hepimiz Biriz Furiosa: A Mad Max Saga Kung Fu Panda 4 Cin Dostum (Genie) The Suicide Squad Tufan (The Great Flood) Tatilde Tanıştığımız İnsanlar (People We Meet on Vacation) Evcilik Madagaskar (Madagascar) Mad Max: Fury Road

En popüler dijital yayın hizmetlerinden biri olan Netflix'te geçtiğimiz haftanın en çok izlenen filmleri listesinin ikinci sırasında Furiosa: A Mad Max Saga konumlandı. 7,5 IMDb puanına sahip olan filmin oyuncu kadrosunda Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke ve Alyla Browne dahil pek çok isim yer alıyor.

Netflix'te geçtiğimiz haftanın en çok izlenen filmleri listesinin üçüncü sırasında Kung Fu Panda 4 bulunuyor. En iyi animasyon filmleri arasında yer alan yapım 6,3 IMDb puanına sahip. Filmin seslendirme kadrosunda Jack Black, Awkwafina, Dustin Hoffman ve Viola Davis dahil pek çok isim mevcut. Film 2024 yılında izleyiciler ile buluştu.

Komedi ve fantastik türlerindeki Cin Dostum (Genie) dördüncü sırada konumlanacak. Oyuncu kadrosunda Melissa McCarthy, Paapa Essiedu ve Denée Benton dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor. 5,9 IMDb puanına sahip olan filmin yönetmenliğini r Sam Boyd, senaristliğini ise Richard Curtis üstlendi.

Beşinci sırada 7,2 IMDb puanına sahip The Suicide Squad bulunuyor. 2021 yılında vizyona giren filmde Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker ve Savant dahil olmak üzere pek çok karakter bulunuyor. Harley Quinn'i Margot Robbie, Bloodsport'u Idris Elba, Peacemaker'ı John Cena, Savant'ı ise Michael Rooker canlandırıyor.