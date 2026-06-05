Bu Oyun Haftalardır Zirveden İnmiyor! Sayıların Altını Üstüne Getirdi

Playground Games'in uzun bir zamandan beri beklenen yarış oyunu Forza Horizon 6, 19 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürüldü. Aradan çok da uzun bir zaman geçmemesine rağmen oyun haftalardır en çok satılan oyunlar arasında zirvede konumlanıyor. Son paylaşılan veriler ise şimdiye kadar ne kadar satıldığını gözler önüne serdi.

Forza Horizon 6 Ne Kadar Satıldı?

Alinea Analytics verilerine göre Forza Horizon 6 şu ana kadar 6,4 milyon adet satıldı. Aslına bakılacak olursa Game Pass'in oyuncular tarafından çok fazla tercih edilmesinden ötürü PC satışlarının Xbox'taki satın alımları büyük ölçüde geride bırakacağı düşünülüyordu fakat ortaya çıkan bilgiler, Xbox ve Steam üzerinden gerçekleştirilen satın alımların birbirine oldukça yakın olduğunu gösterdi.

Genelde Xbox kullanıcılarının oyun satın alma eğiliminde olmadığı, bunun yerine Game Pass aboneliği alarak Microsoft tarafından gerek birinci parti gerek üçüncü taraf anlaşmalarla kütüphaneye eklenen oyunları oynadığı yönünde yaygın bir görüş bulunuyor. Bu veriler ise aslında durumun pek de sanıldığı gibi olmadığını gözler önüne sermiş oldu.

Forza Horizon 6 Neden Bu Kadar Çok Satın Alındı?

Forza Horizon 6'nın bu kadar çok satılması ve dolayısıyla çok ciddi bir başarının altına imza atmasının arkasındaki en önemli sebeplerden biri, oyuncuların isteklerine kulak verilmesi. Playground Games, bu yapımda oyuncuları dinleyerek yönünü Japonya'ya çevirdi. Neon ışıklarla kaplı şehirler, kiraz çiçeği ve daha birçok detay ile o kültüre hayran olanların dikkatini çekmeyi başardı.

Bir diğer önemli nokta, bu oyunda direkt en lüks arabalarla başlanmaması. Oyunda hayalinizdeki araçlara kavuşmak için biraz çaba sarf etmeniz gerekiyor. En alt seviyeden başladığınız bu yapımda yarışlar kazandıkça yükseliyor ve arabanızı ortaya koyduğunuz bu emek sayesinde alıyorsunuz. Günün sonunda ise gerçekten bir şeyler başarmış gibi hissediyorsunuz.

Forza Horizon 6 Nasıl Bir Oyun?

Yarış oyunları arasında konumlanan Forza Horizon 6'da arabanızla istediğiniz gibi gezebiliyor ve yarışlara katılabiliyorsunuz. İlk başta sıradan bir sürücü olarak oyuna başlıyorsunuz. Haritada dolaşabiliyor, yeni yerler keşfetmenin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Bunun yanında görevlere katılıp yarışları kazanmaya da çalışabiliyorsunuz.

Oyunda ne kadar iyi iş çıkarır ve yeteneklerinizi sergilemeyi başarırsanız o kadar çok arabaya sahip olabiliyor ve onları özelleştirebiliyorsunuz. Dahası, ev satın alma, garaj düzenleme gibi imkânlara da sahip oluyorsunuz. Oyunu tek başına oynayabileceğiniz gibi, diğer oyuncularla birlikte gezmeniz de mümkün. Hatta onlarla yarışabiliyorsunuz.

Forza Horizon 6'nın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 22H2

Windows 10 22H2 Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1650 / AMD RX 6500 XT / Intel Arc A380

NVIDIA GTX 1650 / AMD RX 6500 XT / Intel Arc A380 İşlemci: Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600 RAM: 16 GB

16 GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 167 GB kullanılabilir alan

Forza Horizon 6'nın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 22H2

Windows 10 22H2 Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT / Intel Arc A580

NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT / Intel Arc A580 İşlemci: Intel i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X

Intel i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X RAM: 16 GB

16 GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 167 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Forza Horizon 6'nın ulaştığı bu satış miktarını çok şaşırtıcı bulduğum söylenemez. Oyuna zaten çok yoğun talep vardı ki ön sipariş döneminde bile Steam'de en çok satılan oyunlar arasında ön plana çıkmayı başarıyordu. Kaldı ki haftalardır Valve tarafından paylaşılan listede mutlaka ilk 3'te kendine yer buluyor. Tüm bunların arkasında ise oyuncuların karşısına Japonya ile çıkılması olduğunu düşünüyorum. Geliştirici, bu oyunda oyuncuları dinlemenin ne kadar büyük bir başarı getireceğini doğrudan gördü. Dolayısıyla serinin gelecekteki oyunları da aynı çizgide geliştirilecektir.