God of War Yaratıcısı Sons Of Sparta'ya Verdi Veriştirdi

God of War Sons of Sparta, son gerçekleştirilen State of Play yayını sırasında duyurulmuşt ve eş zamanlı olarak da yayınlanmıştı. Seriyi bilinenden çok farklı bir yapıya taşıyan oyunun, şimdiye en az önceki oyunlar kadar sevildiğini söyleyebiliriz. Ne var ki markanın yaratıcısı bu gruba dahil değil. David Jaffe, oyuna verdi veriştirdi.

God of War Sons of Sparta, David Jaffe'yi Delirtti

Kratos karakterinin hem bir baba ve hem de bir tanrı olmadan önceki döneminin anlatıldığı God of War Sons of Sparta, kardeşi Deimos ile bir öğrenci arkadaşlarını bulmak için yola çıktıkları bir hikayeyi anlatıyor. Bildiğiniz gibi bu zamana kadar hiçbir şekilde 2.5B metroidvania türü denenmediği için, farklı bir tat kattığını söyleyebiliriz. Youtube kanalı üzerinden yayınladığı video ile oyun hakkındaki düşüncelerini aktaran Jaffe, bir saat kadar oynadıktan sonra 'tam bir saçmalık' kelimelerini kullandı.

God of War yaratıcısı, 2B bir oyun fikrine aslında sıcak bakıyormuş. Ne var ki Sons of Sparda, beklentilerini karşılamaktan çok uzak kalmış. Oynanışı idare eder seviyede bulsa da, esasen oyunun geliştirilme nedenini anlayamadığını da sözlerine ekliyor.

Sözlerine devam eden God of War yaratıcısı, genç bir Kratos etrafında dönen hikayenin mantıksız olduğunu ve "Bu bir God of War değil." seriyi özünden uzaklaştırdığını ifade ediyor. Her ne kadar dahil Blasphemous, son dönemde çıkan benzer eski tarz aksiyon oyunlarından esinlenilmiş olsa da kalite olarak aynı seviyelerde olmadığını da sözlerine ekliyor.

David Jaffe, ilk izlenimler hakkında daha sonradan yaptığı yorum ile abartılı olduğunu kabul etmiş olsa da üç saatlik bir oynanışın akabinde de düşüncelerinin değişmediğini söylüyor. Ayrıca karakterin insani yönünün de ortaya çıkartılmaya devam edilmesinin de serinin özüyle çeliştiğini belirtiyor.