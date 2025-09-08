Google'a Rekor Ceza: Milyarlarca Dolar Ödeyecek!

Google, şimdiye kadarki en büyük antitröst cezalarından biriyle karşı karşıya. Teknoloji devine Avrupa Birliği (AB) antitröst kurallarını ihlal ettiği gerekçe gösterilerek büyük bir miktarda para cezası kesilmesine karar verildi. Google, kararı eleştirirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise misillemede bulunulabileceğini söyledi.

AB'den Google'a En Büyük İkinci Para Cezası

Avrupa Komisyonu, Google'ın kendi reklam hizmetlerini kayırarak antitröst kurallarını ihlal ettiğini öne sürdü. Komisyonun kararına göre Google, Ad Exchange hizmetine özel ayrıcalık yaparak hâkim konumunu kötüye kullandı. Bu doğrultuda şirkete en büyük cezalardan biri verildi.

Alınan karar doğrultusunda Avrupa Komisyonu, Google'a bu hafta 2,95 milyar euro para cezası kesecek. Bu, AB tarafından Google'a şimdiye kadar verilen en büyük ikinci antitröst cezası. 2018 yılında ise 5 milyar dolarlık para cezası verilmişti. Google'dan bu büyük ceza hakkında açıklama ise gecikmedi.

Şu anda hizmetlerine hiç olmadığı kadar çok alternatif olduğunu belirten Google sözcüsü, rekabet engelleyici hiçbir şeyin olmadığını ifade ederek komisyonun kararına itiraz edileceğini açıkladı. Komisyonun kararına ilişkin başka bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

X (eski adıyla Twitter) yerine kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden kararı eleştiren Trump, 2,95 milyar euro para cezası ile Avrupa'nın normalde Amerikan yatırımlarına gidecek olan parayı Google'ın elinden aldığını dile getirdi. Kararı adaletsiz bulan Trump, Google'ın yanı sıra diğer ABD merkezli teknoloji şirketlerine de benzer cezaların uygulandığına dikkat çekti.

ABD Başkanı, bu ayrımcı eylemlerin kendi yönetiminde daha fazla devam etmeyeceğini ifade ederek şirketlere "haksız yere" uygulanan cezalardan dolayı 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. maddesini uygulamak zorunda kalacağını söyledi. Bu maddenin, başka bir ülkenin ABD'nin ticaretine yönelik haksız veya ayrımcı kısıtlamalar uygulanması durumunda misilleme önlemleri alınmasını içerdiğini belirtmek gerekiyor.