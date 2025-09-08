TikTok Durdurulamıyor: Avrupa'yı Neredeyse Tamamen Sardı

Dünya genelinde büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan TikTok, Avrupa'da en etkili sosyal medya platformlarından biri hâline geldi. Genç kullanıcılar arasında son derece popüler olan platformun son açıklamasına göre TikTok, an itibarıyla Avrupa'daki her 3 kişiden biri tarafından kullanılıyor.

TikTok'un Avrupa'daki Büyümesi Durdurulamıyor

TikTok, Avrupa'da 200 milyon kullanıcı sayısına ulaştığını ve bunun da Avrupa'daki her 3 insandan birine denk geldiğini belirtti. Çin merkezli ByteDance'e ait olan sosyal medya platformunun dünya genelinde ise 1 milyardan fazla kullanıcısı mevcut. Sadece Avrupa'yı içeren kullanım istatistikleri bile platformun ne kadar geniş çaplı benimsendiğini gösteriyor.

En popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan TikTok'un giderek büyümesi, platforma yönelik denetimleri de oldukça arttırdı. İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), bu yılın ilk yarısında TikTok'un AB (Avrupa Birliği) yasalarının gerektirdiği üst düzey veri koruma tedbirlerini sağladığını göstermekte başarısız olduğunu belirtti.

TikTok, 530 milyon euro (25 milyar 667 milyon 857 bin 600 TL) para cezasına çarptırılırken şirketten 6 ay içinde verileri işleme şeklinin AB standartlarına uygun hâle getirilmesi istendi. Aksi hâlde verilerin Çin'e gönderilmesinin engellenmesine karar verildi. Bu, büyük bir kitle tarafından düzenli olarak kullanılan platforma uygulanan en yeni yaptırımlardan biri oldu.

Platform, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ise kapatılma riski ile karşı karşıya gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden önce alınan karara göre TikTok'un başka bir şirkete satılmaması hâlinde yasaklanması gerekiyordu.

Ancak Trump'ın seçim kampanyalarından biri de TikTok'un kapatılmasını engellemekti. Göreve geldikten sonraki ilk adımlarından biriyse platformun yasaklanmasını engellemek oldu.