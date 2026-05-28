Google, AI Pro İçin Önemli Bir Avantaj Daha Sunmaya Başladı

Google, bu ayın başlarında ekranı olmayan akıllı bileklik modeli Fitbit Air'i tanıttı. Bu cihaz gelirken aslında büyük bir değişikliği de beraberinde getirdi. Teknoloji devi, 19 Mayıs 2026'da Fitbit uygulamasını tamamen Google Sağlık uygulamasına dönüştürdü. Şirket artık bu uygulama aracılığıyla Google AI Pro ve Google AI Ultra abonelerine de önemli bir avantaj sağlıyor.

Google AI Pro ve Ultra'nın Sunduğu Yeni Avantaj Nedir?

Google tarafından Google AI Pro ve Ultra planlarını kullananlara gönderilen e-postaya göre mevcut aboneler yakında Google Sağlık Premium'a erişim imkânı sağlayacak. Normalde bunun için ayrıyeten ödeme yapmak gerekirken abonelik hizmetinin bir avantajı olarak sunulması ile beraber ücretsiz olarak sahip olunabilecek.

Google Sağlık Premium'un Özellikleri Neler?

Google Sağlık uygulaması zaten başlı başına önemli sağlık takibi özelliklerinden faydalanmayı mümkün kılan bir uygulama. Desteklenen akıllı saat ve bileklikler için ücretsiz Google Sağlık hesabı kullananlar, adım takibi, kalori rakibi, gelişmiş uyku analizi, sağlık verileri ve günlük tutma özelliklerini kullanabiliyor.

Premium plan, ücretsiz plandan farklı olarak toplanan tüm verileri alıyor ve yapay zeka desteği ile size büyük kolaylık sunacak şekilde analizler oluşturuyor. Bu abonelik sayesinde yapay zeka destekli sağlık koçuna erişebiliyorsunuz. Bu asistan, günün herhangi bir anında sorularınızı yanıtlıyor, size özel tavsiyeler veriyor.

Diğer yandan belirlenen hedeflere göre oluşturulan antrenman programlarına da erişilebiliyor. Uyku düzeniniz hakkında daha ayrıntılı raporlar elde etmenizi mümkün kılan abonelik, sağlık durumuna ilişkin önceden uyarılarda bulunuyor. Ayrıca ihtiyaç duymanız hâlinde erişim sağlayabileceğiniz uzman eğitmenlerle hazırlanmış antrenman videolarına ulaşabiliyorsunuz.

Google AI Pro'nun Sağlık Premium Avantajından Kimler Yararlanabilir?

Google AI Pro'nun en yeni avantajı Sağlık Premium'dan söz konusu planının olduğu tüm ülkelerden erişilebiliyor. Şu an bu ülkelerin arasında Finlandiya, İspanya, Slovenya, Tayvan, Danimarka, Avustralya, Malezya, Meksika ve Macaristan, Güney Kore, Brezilya, Norveç, Japonya, Polonya, Kanada, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve dahası bulunuyor. Türkiye'de ise "şimdilik" erişilemiyor.

Editörün Yorumu

Google, sağlık tarafında önemli bir çıkış yapmak istediğinin sinyallerini zaten geçen yılın sonuna doğru vermişti. Şimdi de bunların sonuçlarını görmeye başlıyoruz. Takdir edersiniz ki bu tür avantajlar genelde Google AI Ultra abonelerine sunulur ama teknoloji devi, sağlık alanında kalıcı hâle gelmek ve Pro planın avantajlı konumda kalmaya devam etmesini sağlamak için böyle bir yol tercih etmiş durumda. Sağlık Premium'un özellik yelpazesi eğer daha da genişletilirse daha çok ilgi çekecektir.