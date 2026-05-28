Yılın Oyunu Finalisti Steam'de İndirime Girdi: Fiyatı Ne Kadar?

Yılın Oyunu Ödüllerinde finale kalmayı başaran Kingdom Come: Deliverance 2 Steam'de indirime girdi. Kampanya kapsamında yapımın fiyatında kayda değer bir indirim yapıladı. Peki Kingdom Come: Deliverance 2'nin indirimli fiyatı ne kadar ve bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Kingdom Come: Deliverance 2 Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

An itibariyle Kingdom Come: Deliverance 2'nin Steam'deki fiyatına baktığımızda yüzde 50 oranında bir indirim yapıldığını görüyoruz. Bu kampanyayla birlikte oyunun fiyatı 44,99 dolardan (2.065 TL) 22,49 dolara (1.032 TL) kadar geriledi. Bu indirimin 9 Haziran'a kadar devam edeceğini belirtelim.

Kingdom Come: Deliverance 2 Nasıl Bir Oyun?

Kingdom Come: Deliverance 2, 2025 yılında oyunseverlerin beğenisine sunuldu. Bu birinci şahıs aksiyon rol yapma oyunu 15. yüzyıl Ortaçağ Avrupa’sında geçiyor. Yapımda serinin ilk oyunundan da tanıdığımız Henry karakterini kontrol ediyoruz. Aynı zamanda hikaye açısından da ilk oyunun devamı niteliğinde diyebiliriz.

Kingdom Come: Deliverance 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit veya daha yeni

İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 580

Depolama: 100 GB boş alan

İlave Not: SSD gerekli

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit veya daha yeni

İşlemci: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT

Depolama: 100 GB boş alan

İlave Not: SSD gerekli

Editörün Yorumu

Kingdom Come: Deliverance 2'yi geçtiğimiz ay indirime girdiğinde satın alıp denedim. Normalde rol yapma oyunlarına karşı mesafeliyimdir, fakat bu yapım beni gerçekten içine çekmeyi başardı. Oynanış mekanikleri, hikayesi ve grafikleri beni memnun etti diyebilrim. Eğer siz de bu türe ilgiliyseniz veya rol yapma oyunlarına bir şans vermek istiyorsanız Kingdom Come: Deliverance 2'yi satın alabilirsiniz.