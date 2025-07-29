Android Güncellemeleri Artık Çok Daha Hızlı Gelecek

Android akıllı telefon kullanıcılarının en büyük kabusu sonunda tarih oluyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Android yazılım güncellemeleri artık çok daha hızlı gelecek. Google'ın yeni güncelleme stratejisi sayesinde akıllı telefon üreticileri One UI 8 güncellemesi dahil olmak üzere bütün yazılım güncellemelerini rekor sürede kullanııclarına ulaştıracak.

Android Güncellemeleri Artık Jet Hızında Gelecek

Söz konusu yazılım güncellemeleri olduğunda Android akıllı telefon üreticileri Apple'ın oldukça gerisinde. Apple, yazılımdan donanıma kadar üretimin her aşamasına hakim olması ve çok daha az modele sahip olması nedeniyle yeni iOS'u destekleyen tüm telefonlar için aynı gün yayınlarken, Samsung gibi üreticiler daha karmaşık bir süreçle uğraşıyor.

Bu da güncellemelerin gecikmesine neden oluyor. Tam da bu nedenle uzun süredir hem akıllı telefon üreticileri hem de Android'in arkasındaki isim Google, uzun zamandır bu sorunu çözmek için uğraşıyor. Şimdi ise Google, Trunk Stable" modeliyle bunu başarmış gibi duruyor. Peki tam olarak ne değişti?

Google eskiden her Android sürümü için ayrı bir kod kolu oluşturuyordu. Bu kollar daha sonra ana koda ekleniyor ama bu işlem sırasında birçok hata ortaya çıkıyordu. Hataları düzeltmek zaman alıyordu. Bazen de yarım kalan özellikleri zorla eklemek gerekiyordu. Şimdi ise "Trunk Stable" adı verilen yeni bir sistem geliştirildi. Bu sistemde tüm geliştirmeler tek bir ana kod üzerinde yapılıyor.

Yeni özellikler hazır olana kadar gizli tutuluyor. Hazır olduklarında bir düğmeye basılıyormuş gibi aktif hale getiriliyor. Bu yöntem sayesinde Android 16, normalde çıkması gereken tarihten üç ay önce hazır oldu. Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 ise fabrikadan Android 16 yüklü olarak çıkan ilk telefonlar oldu.

Samsung yetkilileri, One UI 8 tabanlı Android 16'nın geliştirilmesinde ve bu kadar hızlı kullanıma sunulmasında da bu sistemin etkili olduğunu açıkladı. Kısa süre içerisinde tüm akıllı telefon üreticilerinin benimsemesi beklenen bu yöntemle aylarca yeni Android güncellemesini beklemek tarih olacak.