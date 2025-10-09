Google'dan Bomba Özellik! Alışverişten Önce Mutlaka Kullanacaksınız

Daha önce hiç bir ayakkabıyı görür görmez sipariş verdiniz mi? Online alışveriş, tüketicilere büyük bir kolaylık sağlıyor ancak söz konusu ayakkabı olduğunda onu denemeden almak istemezsiniz. Çok şık görünen bir ayakkabı size ulaştığında ayağınızda pek de güzel durmadığını fark edebilirsiniz ve bu da sizi ürünü geri iade etme süreciyle uğraştırabilir.

Görünüşe göre bu önemli sorun da yakında çözüme kavuşuyor. Google tarafından sunulmaya başlanan yeni bir özellik, arama motoru üzerinden ayakkabılara göz atarken bir yandan da onları kendi üzerinizde denemenize imkân tanıyor. Böylece ayakkabının ayağınızda nasıl görüneceği hakkında da fikir sahibi olabiliyorsunuz.

Google, Ayakkabıları Almadan Önce Denemenizi Sağlıyor

Dünyanın en popüler arama motorları arasında yer alan Google'ın alışveriş sekmesine ayakkabı deneme özelliği eklendi. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde beğendiği bir ayakkabının kendisine yakışıp yakışmayacağını onu gerçekten giymeden ve para harcamak zorunda kalmadan öğrenme imkânı elde etti.

Yeni özelliği kullanmak için her şeyden önce boydan çekilmiş bir fotoğrafa ihtiyaç duyuluyor. Bu fotoğrafa sahip olan kişiler, arama motorunda ne tarz bir ayakkabı istiyorsa onu aratabilir. Daha sonra gösterilen sonuçlar arasından beğendiğinin üzerine basıp deneme seçeneğine dokunabilir. Son olarak fotoğrafı yüklemek gerekiyor.

Tüm bu adımlar uygulandıktan sonra seçilen ayakkabı yüklenen fotoğraftaki kişiye giydiriliyor. Böylece kullanıcı da beğendiği ayakkabının kendisi üzerinde beklediği gibi görünüp görünmediğini öğrenebiliyor. Yeni özellik muhtemelen Google'ın şu ana kadarki en gelişmiş yapay zeka modeli olarak nitelendirilen Nano Banana ile destekleniyor.

Daha önce eğer bu yapay zeka modelini hiç denemediyseniz Gemini üzerinden neler yapabildiğini birkaç deneme ile öğrenebilirsiniz. Örneğin kendi fotoğrafınız ile beyaz bir tişört yükleyip "beyaz tişörtü üzerime giydir" şeklinde bir istem girerek modelin seçtiğiniz tişörtü size giydirmesini sağlayabilirsiniz.

Bu arada yeni ayakkabı deneme özelliği şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan kullanıcıların erişimine açık ancak bu özelliğin yakın bir zamanda diğer ülkelerde de kullanıma sunulması bekleniyor. İlk kullanıma açılacağı ülkeler arasında Türkiye'nin de olup olmayacağı ise şu anlık belirsizliğini koruyor.