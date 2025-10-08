Grok'un Video Oluşturucusu Ücretsiz Oldu! Hiç Sansür Yok

X kullanıcıları tarafından çok fazla kullanılan yapay zeka aracı önemli bir yenilik aldı. Grok artık tüm kullanıcılar tarafından video oluşturmak için kullanılabiliyor. Görsel oluşturma tarafında olduğu gibi video oluşturma aracı da sansür uygulamıyor. Bu da ünlülerin görüntülerini içerenler de dahil olmak üzere çok çeşitli görüntüler oluşturabildiği anlamına geliyor.

Grok Imagine v0.9 Ücretsiz Olarak Erişime Açıldı

Elon Musk tarafından kurulan yapay zeka şirketi xAI, bir süredir sınırlı sayıda kullanıcının erişimine açık olan Grok Imagine aracının artık herkes tarafından ücretsiz olarak denenebildiğini duyurdu. Bu model, aşırı gerçekçi videolar üretmenin yanı sıra ses desteğine de sahip. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Sora 2'ye benzer şekilde bu araç da sesli konuşmalar içeren görüntüler üretebiliyor.

Introducing Imagine v0.9, our new video generation model with massive upgrades from v0.1 in visual quality, motion, audio generation, and more.



Now available for free on all our products: https://t.co/2DPEzEZ03e pic.twitter.com/EzMmKE7V3u — xAI (@xai) October 7, 2025

Eski sürümde videolara ses eklemek mümkün değildi. Bununla birlikte araca sadece X Premium ve SuperGrok aboneleri erişebiliyordu. Diğer bir deyişle video oluşturmak için X'in abonelik hizmetine ödeme yapmak gerekiyordu. xAI'ın son hamlesiyle birlikte araca erişmek için ödeme yapmaya gerek kalmadı.

Yeni model ayrıca birtakım iyileştirmelerle birlikte geliyor. Grok Imagen artık 16 FPS yerine 24 FPS'e kadar kaliteli görüntüler oluşturarak dikkatleri üzerinde topluyor. Şirketin zamanlaması göz önünde bulundurulduğunda bunun OpenAI'ın yeni modeline verilen bir yanıt olarak değerlendirebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Sora uygulaması üzerinden kullanıma sunulan Sora 2 yapabildikleriyle büyük yankı uyandırmıştı.

Sora 2, sahneler arasında geçişlerde hiçbir ayrıntının kaybolmadığı, yüksek kaliteli, ses içeren görüntüler üretebiliyor. Bununla birlikte kullanıcılar, Sora uygulamasında kendi görüntüsünü ve sesini kullanarak kendisini istediği herhangi bir sahneye yerleştirebiliyor. Öyle ki kendinizi havada süzülürken veya bir yarışın ortasında etrafı gösterip bağıran biri olarak gösterebiliyorsunuz.

Sora ile Grok Imagen arasında önemli bir fark bulunuyor. OpenAI, bunu herkesin kullanımına açmadan önce dikkatli bir şekilde ilerlemeyi tercih ediyor. xAI ise bu modelini doğrudan tüm kullanıcıların erişimine açarak ciddi bir sorumluluk üstleniyor. Aracı deneyen kişilerin paylaştığı bilgilere göre Grok Imagen'ın herhangi bir kısıtlaması bulunmuyor. Herhangi bir ünlüye herhangi bir şey söyletebiliyor. Bu da olası bir kötüye kullanım durumunda şirketin önünde önemli hukuki sorunlar olabileceğini gösteriyor.