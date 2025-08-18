Duolingo Dönemi Sona Eriyor: Google Çeviri, Dil Öğretmeni Olacak!

Günümüzde pek çok çeviri uygulaması mevcut olsa da en popüler seçenek tartışmasız Google Çeviri. Google Lens ve Circle to Search gibi entegrasyonlarla da öne çıkan uygulama, kullanıcılarına güçlü bir deneyim sunuyor. Alanında uzun süredir liderliğini sürdüren Google Çeviri, şimdi ise önemli bir güncellemeyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Görünen o ki teknoloji devi, çıtayı daha da yukarı taşıyor. İşte detaylar...

Google Çeviri İle Pratik Yapılabilecek!

Gelen bilgilere göre Google, Çeviri uygulamasına Duolingo benzeri bir pratik modu ekleyerek oyunlaştırılmış bir dil öğrenme deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar bu özellikle düzenli egzersizler yaparak bilgilerini pekiştirme imkanı bulacak. Bunun yanı sıra gerçek zamanlı iletişimi kolaylaştıracak yeni bir konuşma modunun da uygulamaya entegre edilmesi planlanıyor.

Arayüz tarafında da önemli değişiklikler dikkat çekiyor. Pratik butonu alt menünün sağ köşesine eklenirken, kamera ikonu merkeze taşınıyor. Mikrofon simgesi ise artık metin kutusunun içerisinde yer alacak ve burada yapıştır ile el yazısı çeviri seçenekleriyle birlikte görünecek.

Bir diğer önemli yenilik ise model seçme özelliği olacak. Kullanıcılar günlük ve hızlı çeviri ihtiyaçları için hız odaklı modu tercih edebilecek. Daha doğru ve bağlama uygun sonuçlar isteyenler ise Gemini tabanlı gelişmiş modu kullanabilecek.

Şimdilik yalnızca İngilizce–İspanyolca ve İngilizce–Fransızca dil çiftlerinde kullanılabilen gelişmiş modelin ilerleyen zamanlarda daha fazla dili desteklemesi bekleniyor.

Tabii tüm bu yenilik ve değişikliklerin şimdilik iddiadan ibaret olduğunu söylemek gerekiyor. Dolayısıyla bu özelliklerin hiç hayata geçirilmemesi de mümkün. Teknoloji devi, güncellemeyi sunduğu zaman duyuru yapacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Google Çeviri için üzerinde çalışılan güncellemeyi nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.