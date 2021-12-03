Edge Üzerinden Google Chrome İndirmek İsteyenlere İlginç Uyarı!

Microsoft, Edge üzerinden Google Chrome indirmek isteyen kullanıcılara ilginç uyarılar göstermeye başladı. Peki, yazılım devi neden kullanıcılara uyarı gösteriyor? Konu ile ilgili merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Google Chrome İndirmek İsteyenler Neden Uyarıyla Karşılaşıyor?

Yeni Windows işletim sistemi kuran bilgisayar kullanıcılarının oldukça büyük bir kısmı Chromium tabanlı Edge tarayıcısını kullanmak yerine Chrome'u tercih ediyor. Kullanıcılar bu işlem için Windows ile birlikte ön yüklü olarak gelen Edge'i kullanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft, bilgisayar kullanıcılarının Edge tarayıcısını kullanması için çeşitli stratejiler uyguluyor. Şirketin bu konu ile ilgili yeni bir adım attı. Atılan bu adım, kullanıcıları oldukça şaşırttı.

Chromium tabanlı Edge tarayıcısı üzerinden Chrome'u indirmek isteyen kullanıcılar çeşitli uyarılar ile karşı karşıya kaldı. Bu uyarılar arasında Edge'in Chrome ile aynı teknoloji altyapısına sahip olduğu yer alıyor.

Kullanıcıları mevcut tarayıcıyı kullanmaya devam etmesine yönelik çıkan uyarılar arasında Edge'in çevrim içi alışveriş için en iyi tarayıcı olduğu da bulunuyor. Kullanıcılar ayrıca indirme işleminin hemen öncesinde Chrome tarayıcsının 2008'de kullanıma sunulduğunu ancak Edge'in yeni bir tarayıcı olduğu uyarısı ile karşılaşıyor.

Bilgisayar kullanıcılarının Edge tarayıcısını kullanmasını sağlamak için atılan adım elbette bununla sınırlı değil. Chrome, Firefox, Opera, Vivaldi veya Brave dahil olmak üzere herhangi bir web tarayıcısı Bing arama motoru üzerinden aratıldığı takdirde arama sonuçlarının en üst kısmında Edge tarayıcısının reklamı görünür.

Yazılım devi Microsoft tarafından uygulanan bu yöntemler, kullanıcıların Chromium tabanlı Edge tarayıcısını kullanmaya devam etmesini pek sağlamıyor. Kullanıcıların oldukça büyük bir kısmı Chrome, Firefox, Opera ve Vivaldi gibi tarayıcıları tercih ediyor.

En çok kullanılan internet tarayıcılarının başında Chrome geliyor. İlk olarak 2 Eylül 2008 tarihinde kullanıma sunulan tarayıcı, kısa süre içerisinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Uzantı desteği ile ön plana çıkan web tarayıcısı, sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor.

Edge üzerinden Google Chrome indirmek isteyen kullanıcıların karşılaştığı uyarılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.