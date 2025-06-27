Bu Uygulama ile Kıyafet Denemek İçin Artık Kabine Girmenize Gerek Kalmayacak!

Google, kullanıcıların farklı kıyafetleri kendi dijital görünümleri üzerinde deneyimleyebileceği yeni ve deneysel bir uygulama olan Doppl’ı duyurdu. Şu an için yalnızca ABD’de, iOS ve Android platformlarında kullanılabilen bu uygulama, yapay zeka desteğiyle kullanıcıları büyük bir yükten kurtarıyor.

Yeni araç, en basit tanımıyla kullanıcıların telefonlarında bulunan kıyafet görsellerini sanal ortamda kendi üzerlerinde denemelerine olanak tanıyor. Peki, Google Doppl nasıl çalışıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

Beğendiğiniz Kıyafetin Fotoğrafını Yükleyin, Üzerinizde Nasıl Durduğunu Görün

Google Doppl'ı kullanmak isteyen kişilerin, ilk olarak uygulamaya tam boy bir fotoğrafını yüklemesi gerekiyor. Ardından, ister arkadaşınızda gördüğünüz bir kıyafetin fotoğrafı, ister sosyal medyada rastladığınız bir kombin ya da ikinci el mağazadan alınmış bir ürün olsun, seçtiğiniz herhangi bir kıyafeti dijital bedeniniz üzerinde deneyebiliyorsunuz.

Seçilen kıyafet yüklendikten sonra, Doppl sanal ortamda oluşturulan halinize bu kıyafeti giydiriyor ve gerçeğe oldukça yakın bir görüntü sunuyor. Üstelik Doppl, sadece sabit görsellerle sınırlı kalmıyor; yapay zeka yardımıyla bu görüntüleri kısa videolara dönüştürerek kıyafetin siz hareket halindeyken nasıl duracağını da gösterebiliyor.

Uygulama içinde beğendiğiniz görünümleri kaydedebiliyor, sanal olarak denediğiniz kombinler arasında gezinebiliyor ve bu görselleri arkadaşlarınızla kolayca paylaşabiliyorsunuz. Google, bu yeni deneyimi daha erişilebilir kılmak ve kullanıcıların tarzlarını eğlenceli, etkileşimli yollarla keşfetmesini sağlamak amacıyla Doppl’ı Google Shopping altyapısından bağımsız, ayrı bir uygulama olarak hayata geçirdiğini belirtiyor.

Google Doppl Henüz Geliştirme Aşamasında

Daha öncesinde sanal deneme teknolojisini farklı modeller üzerinde kullanıma sunan Google, Doppl ile bu deneyimi doğrudan bireysekl kullanıcıların beğenisine sunmayı hedefliyor. Şirket, konu hakkında yayımladığı blog gönderisinde şu ifadelere yer veriyor:

“Doppl’ın, tarzınızı keşfetmeniz için size yepyeni yollar sunmasını umuyoruz. Ancak yeni uygulama bir Google Labs deneyi olarak haşa geliştirme aşamasında ve her zaman doğru sonuçlar vermeyebilir. Kıyafetlerin görünümü, uyumu ya da detayları bazen gerçeği tam yansıtmayabilir.”

Henüz geliştirme sürecinde olan Doppl’ın farklı ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağı ya da global lansman planının olup olmadığı konusunda resmi bir açıklama mevcut değil. Ancak yeni uygulamanın şimdiden pek çok moda tutkunu ve teknolojiseverin ilgisini çektiğini söyleyebiliriz.

Peki siz yeni Google Doppl hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...