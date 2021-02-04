Google Fit Uygulaması Kameradan Kalp Atış Hızını Ölçebilecek

Google Fit kameradan kalp atış hızı ölçümü yapabilecek. Google'ın sağlık uygulaması Google Fit'e gelen yeni özellik, kalp ve solunum hızını ölçebilecek.

Google, Pixel telefonlardaki Google Fit uygulamasına kalp ve solunum hızı ölçme yeteneği ekliyor. Her iki özellik de akıllı telefon kamerasına dayanıyor. Bir kullanıcının göğsündeki yükselme ve alçalmayı izleyerek solunum hızı takip edilecek. Ayrıca parmak ucundan geçen kanın renk değişiminden kalp atış hızı takip edilecek.

Yakın zamanda diğer Android telefonlara da bu özelliği eklemeyi planlayan Google, tıbbi teşhis yapmadığını vurguluyor. Google Fit'e gelen özelliklerin yalnızca genel sağlığı izlemek için geliştirildiğini ve tıbbi durumları değerlendiremediğini söyledi.

Uygulamayı kullanarak solunum hızını (kişinin dakikada aldığı nefes sayısı) ölçmek ise bir hayli kolay. Google Fit uygulamasını açıp telefonun ön kamerasını başınıza ve göğsünüze doğrultmalısınız. Kalp atış hızını ölçmek için de parmaklarını arka kameranın üzerine koymalısınız.

Google Fit ile kameradan kalp atış hızı ölçümü

Google Health ürün müdürü Jack Po basın brifinginde, uygulamaya doktorlardan alınan bir tekniği yerleştirdiklerini dile getirdi. Ürün müdürü Po, hasta göğsünün yükselip alçalmasını izleyerek solunum hızını sayabilen doktor prosedürünün taklit edildiğini ifade ediyor: "Kullandığımız makine öğrenimi tekniği temelde taklit yeteneğine dayanıyor. Kullanıcılar haftada bir kalp atış hızlarını ölçerlerse, aslında kendilerini daha fazla tanıyacaklar."

Google'ın uygulamasından alınan kalp atış hızı verileri, giyilebilir cihazdan alınan verilere göre daha az kapsamlı. "Örneğin doktorlar, biri ofise geldiğinde en fazla ayda birkaç defa ölçüm yaparlar" diyen Po, kalp atış hızı verilerinin her an ölçülebileceğine dikkat çekiyor.

Google Health ürün müdürü, pek çok insanın bu özelliğe erişebilmesi için tüm Android telefonlara dahil etmeyi planladıklarını aktardı: "Özellikle şu anda dezavantajlı ekonomik sınıflarda olan birçok insan giyilebilir cihazlara sahip değil, ancak solunum ve kalp atış hızı gibi temel işlevlerini takip edebilme becerisinden gerçekten faydalanacaklar."

Diğer Android cihazları için ne zaman kullanılabilir olacağı bilinmeyen bu özellik, Pixel dışında kullanılabilir hale gelmeden önce ne kadar iyi çalıştığının takip edilmesi gerekiyor. Aşağıdaki bağlantıdan Google Fit ücretsiz olarak indirebilirsiniz.