Popüler Dil Öğrenme Uygulaması Duolingo Yolun Sonuna Geldi

Yapay zekânın işleri otomatik hale getirmesinden ötürü pek çok mesleğin tehlike altında olduğuna dair söylentiler her daim revaçta, özellikle de AI araçları bu kadar tutuluyorken. Haliyle bazı iş merkezleri de dijital döneme ayak uyduruyor ve yapay zekâyı iş süreçlerine dahil ediyor. Böyle durumlarda genelde iş gücünün yerini yazılım alır, ancak Duolingo CEO'su Luis von Ahn, yapay zekânın gücüne rağmen çalışanlarının işine son vermeyeceklerini açıkladı.

Yapay Zekâ Çeviri Konusunda Açık Ara Başarılı

Google Çeviri gibi geleneksel çeviri araçları artık eskide kaldı. İnsanlar artık web üzerinden arama yapmak için bile yapay zekâyı kullanıyor. AI araçları, yüzlerce dilde yüksek başarı oranlarıyla çeviri yaparak bu alanda kusursuzluğa doğru evrilirken, Duolingo gibi dil öğrenme araçlarının varlığı sorgulanıyor.

CEO Luis von Ahn, yapay zekânın mühendislerin iş tanımlarını değiştireceğini ve aynı sayıda çalışanın daha fazla iş üretebileceğini kabul etti ama tam zamanlı çalışanlarına dokunulmayacağına da vurgu yaptı:

Şimdiye kadar hiçbir tam zamanlı çalışanı işten çıkarmadık, bundan sonra da böyle bir planımız yok.

"Önceliğimiz AI" Çıkışı Yanlış Anlaşıldı

Nisan ayında açıklama yapan von Ahn, Duolingo'nun "Önce Yapay Zekâ" vizyonuna geçtiğini duyurarak tepkileri üzerine çekmişti. CEO, bu çıkışın yanlış anlaşıldığını belirterek, amacın işten çıkarmak değil, verimliliği artırmak olduğunu söyledi. Duolingo, 2024'te yapay zekânın etkisiyle yüklenici pozisyonlarının %10'unu azaltmıştı, ancak bu kesinti tam zamanlı çalışanları kapsamamıştı. Yapay zekâ botları şu an Duolingo hizmetlerini sağlıyor olsa bile tam zamanlı istihdam konusunda şimdilik bir değişiklik olmayacak.