WhatsApp'tan Bomba Özellik! Bu Olmadan Durum Paylaşmayacaksınız

WhatsApp'ın Android beta sürümü için 2.25.36.12 güncellemesi yayınlandı. Bazı beta kullanıcıları ise yeni bir özelliğe erişim kazandı. Bu özellik, Meta'nın popüler mesajlaşma uygulamasında sık sık durum paylaşarak yakın çevresini gelişmelerden haberdar eden kullanıcıların kesinlikle kullanmak isteyeceği yapay zeka (AI) destekli görsel düzenleme araçlarını içeriyor.

WhatsApp Durumları İçin Görsel Düzenleme Araçları Geliyor

WhatsApp, Meta AI'ın görüntü oluşturma ve düzenleme aracını doğrudan durumlara getirmek için kollarını sıvadı. Yapay zeka destekli özelliğe erişebilen beta kullanıcıları şu anda bir durum paylaşırken normal filtreler kısmında yeni AI efektleri görüyor. Daha sonra bu efektlerden birini kullanarak görseli bambaşka bir hâle getirebiliyor.

Efektler bölümünde görselin görünümünü baştan aşağı değiştiren çeşitli stiller bulunuyor. Bunların arasında ise üç boyutlu, kolaj, anime, kâğıt, illüstrasyon, çizgi film, sinematik, sulu boya gibi stiller bulunuyor. Ayrıca kullanıcılar basit talimatlar girerek görselin nasıl göründüğünü tamamen kendi tarzına göre değiştirebilecek.

Bir fotoğrafı çok daha etkileyici hâle getirmek için görsele çeşitli nesneler, süsler ve aklınıza gelebilecek herhangi bir ayrıntıyı ekleyebileceksiniz. Ayrıca arka planda dikkat dağıtıcı ögeler varsa bunları tek tek kaldırmanız da mümkün olacak. Böylece kullanıcıların asıl odaklanılması gereken nesneye kilitlenmesini sağlayabileceksiniz.

WhatsApp kullanıcıları, sadece birkaç kelime ile görselin nasıl bir ortam içerdiğini veya nasıl bir ruh hâlini yansıttığını bile değiştirme imkânına sahip olacak. Daha da iyisi, fotoğrafları kısa hareketli görüntülere dönüştürebileceksiniz. Böylece hem çok daha ilgi çekici paylaşımlar yaparak insanların dikkatini çekebileceksiniz.

WhatsApp'ın bu yeni özelliği şu an sadece beta kullanıcıları ile test ettiğini ve bu nedenle kararlı sürüme yani sizin uygulama mağazasından indirdiğiniz normal uygulamaya ne zaman geleceği henüz belli değil. Ancak Meta'nın yapay zekasının daha yaygın bir şekilde kullanılması için son zamanlarda çalışmalarını hızlandırdığını göz önünde bulunduracak olursak yeni özelliğe önümüzdeki birkaç hafta içinde kavuşabiliriz.