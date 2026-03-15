Google Mesajlar'a Yıllardır Beklenen Özellik Nihayet Geliyor!

Google tarafından geliştirilen Google Mesajlar uygulaması için önemli bir güncelleme yolda. Android mobil cihazlarda milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen bu popüler mesajlaşma uygulaması, eksikliği hissedilen bir özelliğe sonunda kavuşuyor. İşte ayrıntılar...

Google Mesajlar Uygulaması İçin Kısmi Kopyalama Özelliği Yolda

Google Mesajlar uygulamasında gelen bir mesajın yalnızca belirli bir kısmını kopyalamak ne yazık ki mümkün değildi. Mesaja basılı tuttuğunuzda “Kopyala” seçeneği çıkıyor, buna dokunduğunuzda ise mesajın tamamı kopyalanıyordu.

Bu nedenle mesajın sadece bir bölümünü almak isteyen kullanıcıların önce tüm metni kopyalayıp bir metin kutusuna yapıştırması, ardından buradan istedikleri kısmı tekrar seçip kopyalaması gerekiyordu. Aslında bu çok vakit almıyor ancak yine de uğraştırıcı. Öyle ki özellikle doğrulama kodu, e-posta adresi veya web sitesi bağlantısı gibi belirli bir kısmı kopyalamak isteyen kullanıcılar için oldukça zahmetliydi. Neyse ki bu durum artık değişiyor.

Kısa süre önce yayınlanan yeni beta güncellemesiyle birlikte mesajın yalnızca belirli bir kısmını seçip kopyalamanın mümkün olduğu ortaya çıktı. Ancak söz konusu özellik şu anda test aşamasında. Yani sadece bazı kullanıcılar erişebiliyor.

Siz de uygulamanın beta sürümünü kullanıyorsanız kontrol edebilirsiniz. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Fakat tahminler, önümüzdeki ayları işaret ediyor. Bu her ne kadar küçük bir yenilik gibi görünse de kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştireceği kesin.

Editörün Yorumu

Ben de Android telefonumda Google Mesajlar uygulamasını kullanıyorum ve bu özelliğin eksikliğini sıkça çekiyordum. Google'ın bu eksikliği sonunda fark etmesi beni oldukça mutlu etti. Umuyorum ki en yakın zamanda kullanıma sunulur. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.