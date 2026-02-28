Samsung'dan Sürpriz Güncelleme! Planlar Değişti

Samsung, kısa süre önce San Francisco’da düzenlediği Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modellerini tanıttı. Özellikleriyle dikkat çekmeyi başaran telefonların ardından şirket, şimdiyse sürpriz bir güncelleme yayınladı.

Uzun bir süredir Android 16 tabanlı One UI 8.5 üzerinde çalışan firmanın geçtiğimiz günlerde beşinci beta güncellemesiyle test sürecini bitirdiği iddia edilmişti. Ancak görünüşe göre bu süreç bir süre daha devam edecek. Zira Güney Koreli üretici, Android 16 tabanlı One UI 8.5 için altıncı beta güncellemesini kullanıcılara dağıtmaya başladı.

Android 16 Tabanlı One UI 8.5 İçin Altıncı Beta Güncellemesi Yayınlandı

Samsung'un beta programına kayıtlı Galaxy S25 kullanıcılarına dağıtılmaya başlanan yeni sürüm ZZAO yapı numarasına sahip. Şubat 2026 güvenlik yamasını da içeriyorken, güncelleme boyutunun 568 MB olduğu görülüyor. Bu sürümün son beta güncellemesi olup olmayacağı ise net değil. Zira beşinci beta için de son olacak deniyordu.

Yeni beta güncellemesi önemli bir yenilik getirmiyor. Sadece hata düzeltmeleri içeriyor. Bixby uygulamasında yaşanan bazı sorunlar çözüme kavuştu. Ayrıca Galeri uygulamasındaki çizim dönüştürme özelliğinde fark edilen hatalar giderilmişken, Now Bar ve Now Brief kısımlarındaki metin ve simge sorunları da düzeltildi.

Kamera ayarları değiştirilirken uygulamanın çökmesi problemi çözüldü. Bununla birlikte kilit ekranı stilinin kendi kendine değişmesine yol açan hata da giderildi. Bu arada bildirim animasyonlarının iyileştirildiğini de söyleyelim.

Android 16 Tabanlı One UI 8.5 Ne Zaman Çıkacak?

Android 16 tabanlı yeni arayüz yazılımının kararlı hali aslında hazır ancak şu anda kullanılamıyor. Çünkü yalnızca Galaxy S26 serisi için hazır. Yeni seri ise şu anda ön sipariş sürecinde. Fakat önümüzdeki aylarda daha fazla telefona ulaşması bekleniyor. Bu noktada önceliğin Galaxy S25 serisine verileceğini söyleyelim.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.