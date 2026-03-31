Google'ın Yeni Amiral Gemisinde Şok Eden Sorun! El Fenerini Açan Pişman Oluyor

Google’ın 2025’in ağustos ayında piyasaya sürdüğü ve özellikleriyle dikkat çeken Pixel 10 Pro modeli büyük ilgiyle karşılansa da son dönemlerde bazı kullanıcıları pişman etmeye başladı. Öyle ki cihazın el feneri özelliğini kullanırken ciddi bir sorun yaşandığı iddia ediliyor. Kullanıcılardan resmen yağmur gibi şikayet yağıyor. İşte detaylar...

Google Pixel 10 Pro'da Yaşanan El Feneri Sorunu Nedir?

Telefonunuzun el fenerini zaman zaman mutlaka kullanıyorsunuzdur. Elektrik kesildiğinde veya karanlık bir ortamda oldukça işe yarıyor. Ancak bazı Google Pixel 10 Pro kullanıcıları el fenerini kullanmalarına rağmen cihazda bir sorun yaşandığını bildiriyor.

Reddit ve diğer sosyal medya platformlarında gündem olan sorun, Pixel 10 Pro’da el feneri uzun süre açık bırakıldığında flaş önündeki şeffaf koruyucu katman üzerinde izler oluştuğu iddiası. Kullanıcılar, el feneri modülünün aşırı ısındığını ve bu nedenle küçük turuncu veya sarı bir nokta şeklinde yanık benzeri işaretler bıraktığını belirtiyor.

Sorunun donanım kaynaklı mı yoksa yazılımsal mı olduğu henüz net değil. Google, Android 16 QPR3 güncellemesi ile Pixel telefonlara el fenerinin parlaklık seviyesini ayarlama özelliği eklemişti. Probleme bu özelliğin mi sebep olup olmadığı kesinleşmiş değil ancak ihtimal var.

Mevcut bilgilere göre sorun yalnızca bazı cihazlarda yaşanıyor. Ancak kullanıcı sayısı pek de az değil. Bu doğrultuda akıllı telefon dünyası, Google’dan konuyla ilgili bir açıklama bekliyor.

Google'dan El Feneri Sorunu Hakkında Resmi Bir Açıklama Geldi mi?

Google'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil. Ancak yakın zamanda bir duyuru yapması bekleniyor. Sorun için nasıl bir çözüm sunacağı ise belirsiz. Eğer yazılım kaynaklı bir problemse muhtemelen bir güncelleme ile tekrar yaşanmasının önüne geçilebilir ancak zaten iz oluşmuş telefonlar için ne yapılacağı şu an bilinmiyor.

Daha Önceki Pixel Modellerinde Benzer Sorunlar Yaşandı mı?

Daha önceki Pixel modellerinde el feneri nedeniyle yanma izi görünmesi gibi bir sorun yaşanmamıştı. 2023 yılında birçok Pixel 7 kullanıcısı, telefonlarını düşürmemelerine rağmen arka kamera camının durup dururken çatladığını bildirmişti. Google ise bu problemle karşılaşan bazı kullanıcılara ücretsiz değişim imkanı sunmuştu. Pixel 7a modelinde ise bataryanın şişmesi nedeniyle arka kapağın çıkmasına yol açan bir sorun ortaya çıkmıştı. Teknoloji devi bu durum için bir tamir programı başlatmıştı.

Bu bağlamda firmanın el feneri sorunuyla karşılaşan kullanıcıları mağdur etmemesi bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

