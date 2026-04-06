Google'ın Ucuz Amiral Gemisi Parçalarına Ayrıldı! Tamir Etmesi Kolay Olacak

Google'ın şubat ayında tanıttığı ve mart ayında satışa sunduğu Pixel 10a modeli parçalarına ayrıldı. Peki Tensor G4 işlemci, 120Hz yenileme hızı, 8 GB RAM ve 48 megapiksel kamerayla gelen akıllı telefonun tamir edilebilirlik puanı kaç? İşte merak edilen detaylar!

Google Pixel 10a Tamir Edilebilirlik Puanı Ortaya Çıktı

PBKreviews, kısa bir süre önce Google Pixel 10a modelini parçalarına ayırdı. Bu süreçte akıllı telefonun arka panelinin biraz ısı uygulandıktan sonra plastik penaların da yardımıyla kolayca gövdeden ayrıldığını görüyoruz.

Arka kapağı kaldırdığınızda karşınıza plastik bir koruma katmanı çıkıyor. Bu katman 15 vidayla anakarta ve kasaya sabitlense de kolaylıkla çıkarılabiliyor. Batarya ise çekme bandı sayesinde çok fazla zorlanmadan yerinden çıkartılabiliyor. Hatta bu yapışkanın üzerinde pili nasıl çıkaracağınıza dair görsel talimatlar da yer alıyor.

Cihazın iç dizaynıyla ilgili en büyük dezavantaj belki de şarj portunun anakarta birleşik olması. Bu durum olası arızalarda şarj portunun değiştirilmesini zorlaştırabilir. Bunun dışında akıllı telefonun iç yapısı oldukça sade ve çok fazla karmaşık değil.

Modelin kolayca parçalarına ayrılabilmesi tamir edilebilirliğinin beklenenden daha kolay olacağını gösteriyor. Bu doğrultuda, PBKreviews tarafından Google Pixel 10a için verilen tamir edilebilirlik puanı 10 üzerinden 8.5 oldu.

Bunu biraz daha açacak olursak, akıllı telefonun tamir edilebilirlik puanı beş farklı kategori üzerinden değerlendirildi. Bu kategorileri iç tasarım, yedek parça bulunabilirliği, ekran değişiminin kolaylığı, batarya değişiminin kolaylığı ve şarj portu gibi diğer parçaların değiştirilme kolaylığı şeklinde sıralayabiliriz.

Her kategori maksimum 2 puan üzerinden değerlendirildi. Cihaz, bu kapsamda iç tasarımda 1.5 puan ve şarj portu gibi diğer parçaların değiştirilme kolaylığında 1 puan aldı. Diğer kategorilerde ise tam puan almayı başardı ve böylece toplam skoru 8.5’e ulaştı.

Google Pixel 10a Bataryasını Evde Değiştirmek Mümkün mü?

Google Pixel 10a’nın bataryasını değiştirmek oldukça kolay. Öncelikle arka kapağa biraz ısı uygulayarak plastik bir pena yardımıyla kapağı kasadan ayırmanız gerekiyor. Ardından anakartı kasaya sabitleyen koruma katmanını çıkarıp pil bağlantısını kesmelisiniz. Son olarak çekme bandını kullanarak bataryayı yerinden çıkarabilirsiniz.

Ancak burada önemli bir detaya değinmek gerekiyor. Eğer daha önce bu tür bir işlem yapmadıysanız veya tamir konusunda tecrübeniz yoksa, bataryayı ne kadar kolay değiştirebilseniz de bu işe girişmenizi önermiyoruz.

Aksi takdirde kaş yapayım derken göz çıkarma durumu yaşanabilir ve batarya değişikliği sırasında başka arızalara yol açabilirsiniz. Bu tür durumlarda en güvenli seçenek cihazı en yakın yetkili servise götürmek olacaktır.

Editörün Yorumu

Daha önce tamir etmeye çalışırken birçok telefonu bozmuştum. Ancak zamanla bu konuda tecrübe kazandım. Artık ciddi bir arıza olmadığı sürece batarya ve ekran değişimi gibi basit işlemleri kendim yapabiliyorum. Google Pixel 10a da benim gibi az da olsa tamir bilgisi olan kullanıcılar için büyük bir kolaylık sunacak diyebilirim.