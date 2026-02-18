Google 8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Tanıttı! 120Hz Ekrana Sahip

Google, uzun süredir beklenene Pixel 10a'yı tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Bütçe dostu telefonda Google tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Google Pixel 10a'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: pOLED

pOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2424 piksel

1080 x 2424 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3.000 nit

3.000 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Google Tensor G4

Google Tensor G4 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 48 MP

48 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5.100mAh

5.100mAh Hızlı Şarj: 30W

30W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 sertifikası

IP68 sertifikası Boyut: 153,9 x 73 x 9 mm

153,9 x 73 x 9 mm Ağırlık: 183 gram

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Google Pixel 10a, pOLED ekran üzerinde 1080 x 2424 piksel çözünürlük, 3.000 nit maksimum pralaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. 183 gram ağırlığında olan telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruam teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefon gücünü Google Tensor G4 işlemcisinden alıyor 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.78 GHz Cortex-X4, beş adet 3.05 GHz Cortex-A725 ve iki adet 2.25 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold'da ise Tensor G5 işlemcisi mevcut.

Bütçe dostu akıllı telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen akıllı telefonda 8 GB RAM mevcut. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. Akıllı telefon 5.100 mAh batarya kapasitesine sahip. 153,9 x 73 x 9 mm boyutlarında olan cihaz ayrıca 30W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Google Pixel 10a'nın Fiyatı Ne Kadar?

Google Pixel 10a'nın 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 499 dolar (21.836 TL), 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 599 dolar (26.212 TL) fiyat etiketi belirlendi. Google'ın telefonları Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla Pixel 10a'nın da Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.