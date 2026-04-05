Google'dan 12 GB RAM'li Telefon Geliyor! 120Hz OLED Ekranı Var

Google'ın yeni telefonu Pixel 11'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Pixel 11'in özellikleri ortaya çıktı. Telefonda çok güçlü bir Tensor işlemci bulunacak. Cihaz ayırca yüksek yenileme hızı ve yüksek RAM kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Google Pixel 11'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh İşlemci: Tensor G6

Tensor G6 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Kalınlık: 8,5 mm

Google Pixel 11'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Google'ın yeni telefonu, 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Pixel 10'da 6,3 inç ekran boyutu, 1080 x 2424 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit maksimum parlaklık mevcut.

Pixel 10'un ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3000 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz bir şekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezinirken veya web sayfalarında kaydırma yaparken aradaki fark belirgin şekilde hissediliyor.

Google Pixel 11'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Pixel 11'de Tensor G6 işlemcisi bulunacak. Tensor G5'in oyun testleri göz önünde bulundurulduğunda Tensor G6, Genshin Impact'i 55 FPS civarında, Call of Duty Mobile'ı 90 FPS civarında, PUBG Mobile'ı ise 60 FPS civarında çalıştıracaktır. Dolayısıyla yeni telefonda oyunlar kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabilecek.

Söz konusu işlemcide 2,65 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek, 3,38 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek ve 4,11 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunacak. Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold'da Tensor G5 işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 3.78 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.05 GHz hızında çalışan beş çekirdek ve 2.25 GHz hızında çalışan iki çekirdek mevcut. Yeni işlemci henüz tanıtılmadığından dolayı işlemci hızları henüz belli değil ancak muhtemelen sekiz adet çekirdekten oluşacaktır.

Google Pixel 11'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Google'ın yeni telefonu, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Şarj hızına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Serinin önceki modeli Pixel 10'da ise 4.970 mAh batarya kapasitesi ve 30W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 30W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Google Pixel 11 Ne Zaman Tanıtılacak?

Google Pixel 11'in ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Pixel 11, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

Google Pixel 11 Türkiye'de Satılacak mı?

Google Pixel 11'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Google'ın akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pixel 11'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Google Pixel 11'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Google Pixel 10 için 799 dolar (35 bin 571 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pixel 11'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 850 dolar (37 bin 842 TL) civarında bir fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 77 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Google Pixel 11'in işlemcisi ve ekran özellikleri dikkatimi çekti. OLED kullanan biri olarak bu telefonda hem oyun oynamanın hem de film ve dizi izlemenin keyifli olacağını söyleyebilirim. Bunun en büyük nedeni ise bu ekranda filmlerin karanlık sahnelerinde grileşme sorununun olmaması. Yani siyahlar derin siyah olarak gösteriliyor. Ayrıca renklerin de çok canlı olduğunu belirteyim.

Telefonun 120Hz yenileme hızına sahip olması da çok önemli bir avantaj. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Güçlü işlemci ise yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştıracaktır.

Bu arada daha batarya kapasitesi daha yüksek olmasını isterdim. Bunun nedeni ise şu anda kullandığım telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Gün içinde sosyal medayda biraz fazla zaman geçirdiğimde veya oyun oynadığımda telefonu birden fazla kez şarj etmem gerekebiliyor.