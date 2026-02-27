Google'ın Yeni İşlemcisi Performans Testine Girdi! Sonuç Şaşırttı

Google'ın yeni telefonları merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Google Pixel 11 serisine güç verecek Tensor G6 Geekbench testinde ortaya çıktı. Bununla birlikte yeni işlemcinin performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca işlemciye dair bazı detaylar da belli oldu.

Google Tensor G6 İşlemcisi Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Google Tensor G6, "Google Kodiak" kod adıyla Geekbench testinde görüldü. İşlemci, tek çekirdek testinde 845 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2 bin 657 puana ulaştı. Bu puanlar amiral gemisi telefonlar için oldukça düşük. Testte düşük puan alınması, Tensor G6'nın test sürecinin henüz çok başında olmasından kaynaklanıyor.

Bu süreçte işlemciler düşük saat hızlarında çalıştırılabiliyor. Ayrıca yazılım optimizasyonu henüz tamamlanmadığından dolayı işlemci potansiyelini tam olarak yansıtamıyor. Yani işlemcinin nihai sürümü, performans testinde tam potansiyelini yansıtacağından dolayı şu andakiden çok daha yüksek puan elde edilebilecek.

Geekbench testinin sonuçlarına göre Tensor G6'da 2,65 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek, 3,38 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek ve 4,11 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunacak. Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold'da kullanılan Tensor G5'te de sekiz adet çekirdek mevcut.

Tensor G5 işlemcisinde bir adet 3.78 GHz Cortex-X4 çekirdeği, beş adet 3.05 GHz Cortex-A725 çekirdeği ve iki adet 2.25 GHz Cortex-A520 çekirdeği yer alıyor. Dolayısıyla Tensor G6, bir önceki nesil olan Tensor G5'ten daha yüksek frekans hızına sahip olacak. Tensor G6'nın henüz duyurulmadığını belirtelim.

Google Pixel 11 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Google Pixel 11 serisinin 2026 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla birlikte yeni akıllı telefonların tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Google marka akıllı telefonlar Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla Google Pixel 11 serisinin de Türkiye'de satılması beklenmiyor.