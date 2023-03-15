Google'ın Pixel 8 Serisinin Tasarımı Ortaya Çıktı

Google, Pixel markalı amiral gemisi telefonlarını her yıl Ekim ayında duyurmasıyla biliniyor. Bu yıl da Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Beklenen lansmandan çok önce sızıntılarıyla ünlü Steve Hemmerstoffer, Pixel 8 Pro'nun CAD görüntülerini paylaşmak için SmartPrix ile işbirliği yaptı. Sözü daha fazla uzatmadan, işte yeni nesil Pixel amiral gemisine ilk bakış.

Pixel 8 serisi render görüntüleri artık öncekiler gibi kutu gibi bir tasarıma sahip olmayacağını ortaya koyuyor. Telefonun yuvarlatılmış köşelere sahip olduğu görülüyor. Arka panelinde üç kamerayı oval şekilli bir modülün içinde barındıran yükseltilmiş bir kamera çubuğu bulunuyor. Kamera çubuğunda ayrıca bir LED flaş ve sağa doğru bilinmeyen yeni bir sensör bulunuyor. Şirketin logosu arka kısmın ortasına doğru yerleştirilmiş durumda.

Telefonun ön tarafında, üst, sol ve sağ taraflarında ince çerçeveler bulunan 6,52 inç düz bir ekran var. Cihazın alt çerçevesi ise biraz kalın. Cihazın üst kenarı bir mikrofon barındırıyor gibi görünürken, karşı ucunda bir çift hoparlör ızgarası arasına yerleştirilmiş bir USB-C bağlantı noktası bulunuyor.

Pixel 8 Serisi Tasarımı

Pixel 8 Pro'nun sol tarafında SIM tepsisi bulunurken, sağ kenarında bir güç düğmesi ve bir ses düğmesi yer alıyor. Sızıntı, cihazın 162,6 x 76,7 x 8,7 mm ölçülerinde olduğunu ortaya koyuyor. Kamera çıkıntısında cihazın kalınlığı 12 mm'ye çıkıyor.

Raporlar Pixel 8 ve 8 Pro'nun sırasıyla Shiba ve Husky kod adlarını taşıdığını ortaya koyuyor. Her iki telefonun da yeni nesil Google Tensor G3 işlemcisine sahip olması muhtemel. Pixel 8 serisinin kısa ve uzun pozlama sahnelerini aynı anda yakalamak için kademeli HDR teknolojisi ile donatılacağı tahmin ediliyor. Pro modeli ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısı ile donatılmış olarak gelebilir.

Peki sizin Pixel 8 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.