Yapay Zeka Destekli Kulaklığa İki Renk Seçeneği Daha Geliyor!

Google, Pixel Buds 2a'nın mevcut renk seçeneklerinin arasına yakında yenilerini ekleyebilir. Cihazı alırken şu an seçilebilen renklerin dışında iki renk seçeneğinin bulunduğu bir görsel ortaya çıktı. Geçen yıl piyasaya sürülmesinden bu yana yalnızca iki renk seçeneği ile sınırlı kalan bu kulaklık, yeni renklerle birlikte daha fazla kullanıcının tarzına hitap edebilir.

Google Pixel Buds 2a'nın Yeni Renk Seçenekleri Neler?

Google henüz isimleri doğruladı fakat yeni renk tonlarının Pixel 9a'nın renk seçenekleri ile uyumlu olması bekleniyor. Bunlar büyük bir olasılıkla Berry ve Fog olarak adlandırılacak. Berry, isminden de anlaşılacağı üzere kırmızının daha açık tonlarına sahip olacak. Fog ise açık gri renk sunacak.

Bu yeni seçenekler, renk dışında herhangi bir yenilik getirmeyecek. Pixel Buds 2a yine aynı tasarım ve özellikleri korumaya devam edecek. Her iki yeni renkte de şarj kutusunun dışı beyaz kalıyor. İç kısmın ise kulaklıkların kendisiyle aynı renkte olduğunu görüyoruz.

Google Pixel Buds 2a Özellikleri

Pil Ömrü (ANC Açık): 7 saat (Şarj kutusu ile toplam 20 saat)

7 saat (Şarj kutusu ile toplam 20 saat) Pil Ömrü (ANC Kapalı): 10 saat (Şarj kutusu ile toplam 27 saat)

10 saat (Şarj kutusu ile toplam 27 saat) Hızlı Şarj: 5 dakika şarj ile 1 saat kullanım

5 dakika şarj ile 1 saat kullanım Bağlantı: Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 Yapay Zeka: Google Gemini Desteği

Google Gemini Desteği Sertifikasyon: IP54 (Toza ve su sıçramalarına dayanıklılık)

IP54 (Toza ve su sıçramalarına dayanıklılık) Ek Özellikler: Aktif Gürültü Engelleme (ANC), Değiştirilebilir pilli şarj kutusu

Google Pixel Buds 2a, ANC (Aktif Gürültü Engelleme) açıkken 7 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusunu göz önünde bulundurduğumuzda bu süre 20 saate kadar çıkıyor. ANC devre dışı olduğunda ise kulaklıklar 10 saat kullanılabiliyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi 27 saati buluyor.

5 dakikalık hızlı şarjla beraber bir saate kadar müzik dinleme imkânı tanıyan kulaklığın şarj kutusu, değiştirilebilir pille birlikte geliyor. Gücünü Google Tensor A1 çipinden alan cihaz, 11 mm dinamik sürücülerle donatıldı. Google'ın yapay zeka modeli Gemini ve Bluetooth 5.4 desteği sunan kulaklık, IP54 sertifikasına sahip. Bu da belirli bir dereceye kadar toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor.