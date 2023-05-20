Söylentiler Büyüyor: Google'dan Pixel Fold Sonrası Pixel Flip Geliyor

Akıllı telefonların form faktörünün sürekli geliştiği bir dünyada Google, ilk katlanabilir telefonu Pixel Fold'u Haziran 2023'te piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, merakla beklenen ürününü geçtiğimiz günlerde düzenlenen Google I/O konferansında duyurdu. Google'ın katlanabilir cihazının yanı sıra Pixel 7a ve Pixel Tablet'i de piyasaya sürdüğünü belirtmek gerek. Bununla birlikte şirket, katlanabilir kapaklı bir telefon yapmakla ilgilendiğini de belirtmişti.

Gelecekteki Bir Pixel Flip Cihazı, Pixel Fold ile Aynı Menteşeyi Kullanabilir

Katlanabilir kapaklı bir telefon, Pixel Fold'dan farklı bir cihaz türü elbette. Daha kompakt ve taşıması daha kolay olması beklendiği kadar, muhtemelen daha uygun fiyatlı olacak. Google henüz potansiyel bir katlanabilir kapaklı telefon hakkında herhangi bir ayrıntı açıklamadı ancak hakkında söylentilerin döndüğü birkaç şey var.

İlk olarak, telefon muhtemelen Pixel Fold'a benzer bir menteşe tasarımı kullanacak. Bu menteşe tasarımı, alışılmadık olduğu kadar şık, ince bir tasarımın yanı sıra dayanıklılık ve sorunsuz çalışma vaat ettiği için oldukça popüler durumda.

İkinci olarak, telefon muhtemelen Pixel Fold'dan daha küçük bir ekrana sahip olacak. Bu da tek elle taşımayı ve kullanmayı kolaylaştıracak.

Üçüncü olarak ise telefon muhtemelen Google'ın Tensor işlemcisi, Google'ın kapaklı bir telefonu tanıtmaya karar verdiği zaman çıkacak olan Tensor G3 veya G4 tarafından desteklenecek.

Son olarak ise telefon muhtemelen katlanabilir form faktörü için optimize edilmiş iyi bir uygulama yelpazesine sahip olacak. Bu da telefonu internette gezinmek, video izlemek ve oyun oynamak gibi çeşitli görevler için kullanmayı kolaylaştıracak.

Google'ın gerçekten katlanabilir kapaklı bir telefon çıkarıp çıkarmayacağını sadece zaman gösterecek ancak şirket bu projede ilerlemeye karar verirse kesinlikle başarılı bir ürün olma potansiyeline sahip.