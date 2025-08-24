Google Açıkladı: Başaramadılar!

Günümüzde Google, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devleri yalnızca tek bir alanda değil, pek çok farklı sektörde faaliyet gösteriyor. Ancak bu çeşitlilik her zaman başarı getirmiyor. Zaman zaman büyük şirketler de istedikleri sonuçları elde edemeyebiliyor. Son örnek ise Google oldu. Gelen bilgilere göre ABD merkezli teknoloji devi, tablet pazarından resmen çekilme kararı aldı. İşte detaylar...

Google, Tablet Pazarından Çekiliyor

Google, 2023 yılında mobil cihaz markası Pixel adıyla Pixel Tablet’i kullanıcılarla buluşturmuştu. İlk etapta dikkat çekmeyi başaran bu modelin ardından ise şirket sessizliğe gömüldü. Uzun süre yeni bir modelin gelmeyeceği ortaya çıkınca Google’ın tablet pazarından tamamen çekildiği iddiaları da gündeme geldi.

Gelen bilgilere göre Google, ortaya atılan iddiaları kabul ederek tablet işinden resmen çekildiğini doğruladı. Beklenen ilgiyi göremeyen şirket, ayrıca şu an için akıllı telefonun ötesine geçen bir planının olmadığını da açıkladı. Bu karar teknoloji dünyasında şaşkınlıkla karşılandı. Zira en büyük rakiplerinden Apple, her yıl milyonlarca iPad satıyor ve adeta yok satıyor.

Dolayısıyla Google’ın pazardan çekilmesinin sadece ilgi eksikliğinden kaynaklanmadığı ve perde arkasında farklı nedenlerin de olabileceği düşünülüyor. Ancak kesin olan bir şey var ki bu karar kullanıcılar açısından pek de olumlu olmadı. Çünkü rekabetin azalması, seçeneklerin daralması ve dolayısıyla tüketicinin zararına sonuçlar doğurması anlamına geliyor. Ne kadar çok rekabet olursa kullanıcılar da o kadar fazla avantaj elde edebiliyor.

Pixel Tablet Neler Sunuyor?

Google'ın ilk tablet modeli Pixel Tablet, 10,95 inç boyutunda IPS LCD ekrana sahip. 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunan bu ekranın piksel yoğunluğu yaklaşık 276 PPI. Cihazın kalbindeyse sekiz çekirdekli 5 nm üretim sürecinden geçen Google Tensor G2 işlemci yer alıyor. Buna Mali-G710 MP7 GPU eşlik ediyor.

8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanıyla gelen tabletin hem arka hem ön tarafında 8 MP'lik kameralar yer alıyor. Bu kameraların ikisiyle de 1080p 30 FPS video kaydı yapılabiliyor. Son olarak modelin 7020 mAh bataryadan güç çektiğini de belirtelim.

Google Pixel Tablet teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran Boyutu : 10,95 inç

: 10,95 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 2560 x 1600 piksel

: 2560 x 1600 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 276 PPI

: Yaklaşık 276 PPI İşlemci : Google Tensor G2

: Google Tensor G2 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 5 nm

: 5 nm GPU : Mali-G710 MP7

: Mali-G710 MP7 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 8 MP

: 8 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.2

: 5.2 Batarya Kapasitesi : 7020 mAh

: 7020 mAh Kablolu Şarj : 15W

: 15W Kalınlık : 8,1 mm

: 8,1 mm Ağırlık: 493 gram

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşğaıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.