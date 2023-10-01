Google Pixel Watch 2'nin Fiyatı Ortaya Çıktı

Uzun süredir merak içerisinde beklenen Google Pixel Watch 2'nin fiyatı gün yüzüne çıktı. Peki, Google tarafından yakında tanıtılması beklenen yeni akıllı saat modeli ne kadar fiyat etiketiyle satışa sunulacak?

4 Ekim tarihinde düzenlenmesi beklenen etkinlik esnasında Google Pixel 8 serisi ve Pixel Watch 2'nin tanıtılması bekleniyor. Yeni akıllı saatin tanıtımına yalnızca birkaç gün kala önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda saatin ne kadar fiyata satılacağı ortaya çıktı.

Google Pixel Watch 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Google Pixel Watch 2 isimli yeni akıllı saat modelinin Wi-Fi ve 4G LTE olmak üzere iki farklı sürüm ile beraber satışa sunulması bekleniyor. Google marka yeni akıllı saatin Wi-Fi sürümünün 399 euro, 4G LTE versiyonunun ise 449 euro fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği iddia edildi.

Akıllı saatte şarjın daha uzun süre boyunca dayanmasını sağlayabilecek Qualcomm W5+ Gen 1 işlemcisinin yer alacağı öne sürüldü. Cihazda ayrıca kalp atış hızını ölçme dahil olmak üzere sağlık ile ilgili çeşitli özelliklerin yer alacağı iddia edildi.

Google tarafından çok yakında piyasaya sürülecek yeni akıllı saat modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Pixel Watch 2 olarak isimlendirilmesi beklenen akıllı saat ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.