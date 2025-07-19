Google'dan Yeni Akıllı Saat Geliyor! Fiyatı Şaşkına Çevirdi

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Pixel Watch 3'ü duyuran Google, serinin yeni akıllı saatini tanıtmaya hazırlanıyor. Pixel Watch 4 isimli akıllı saatin fiyatı ortaya çıktı. Ayrıca saate dair bir görsel de paylaşıldı.

Google Pixel Watch 4'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz günlerde Pixel 10 serisinin fiyatı ortaya çıkmıştı. Bu kez ise Pixel Watch 4'ün fiyat etiketi sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı saatin 41 mm modelinin Wi-Fi sürümü 399 euro (18.727 TL), LTE sürümü ise 499 euro (23.420 TL) fiyata satılacak.

Pixel Watch 4'ün 45 mm modelinin Wi-Fi sürümü 449 euro (21.074 TL), hem Wi-Fi hem de LTE'li sürüm ise 549 euro (25.767 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle akıllı saatlerin farklı fiyatla gelme ihtimalinin olduğunu belirtelim.

Akıllı saatin tasarımı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyan bir görsel de paylaşıldı. Görsele göre Google'ın yeni akıllı saati çok şık bir görünüme sahip olacak. Görselde sadece siyah rengi bulunuyor ancak saatin beş farklı renk seçeneği ile gelmesi bekleniyor.

Google Pixel Watch 4 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi akıllı saatler arasına katılmaya hazırlanan Google Pixel Watch 4, 20 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Bu etkinlikte ayrıca Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, ve Pixel Buds 2a da yer alacak.